Ni los ricos se salvan: mafias okupan villas de 11 millones y cobran 50.000 por irse

Muchos okupas alegan ser vulnerablespara justificar su asalto a una vivienda. En ocasiones es así, pero en otras esto está muy alejado de la realidad y simplemente es una estrategia para hacerse fuertes en el interior de la vivienda. Las viviendas afectadas pueden ser de todo tipo. Tradicionalmente se buscaban inmuebles abandonados sobre los que no hubiera tanta atención del propietario. Sin embargo, eso ha cambiado en la actualidad y los okupas también entran en mansiones altamente lujosas.

Pese a que estos propietarios tienen un mayor poder adquisitivo y tienen mayores recursos para abogados y empresas especializadas de cara al desalojo, los okupas se ven en posición de exigir altas cantidades de dinero para marcharse de forma voluntaria. Esto le ha ocurrido a un empresario suizo en Ibiza, según revela 'El Mundo'. Una llamativa okupación realizada por una mafia en una villa de auténtico lujo.

Así fue el asalto mafioso a una mansión de lujo

Un empresario suizo acudió a su villa en Ibiza para, como cada año, residir seis meses de su vida en la isla, que está valorada en 11 millones de euros. Sin embargo, en esta ocasión se llevó una desagradable sorpresa: se encontró a cinco hombres dentro de ella como si de su propia casa se tratara. Los okupas utilizaban su cocina y baño, se bañaban en la piscina y hasta dormían en su cama. Para afianzarse en el lugar utilizaron dos técnicas habituales de los okupas: cambiar la cerradura y alegaron ser vulnerables.

Llama poderosamente la atención que alguien que no tiene hogar y realmente es vulnerable apueste por intentar okupar una villa de 11 millones de euros. Además, al encontrarse con la llegada del empresario exigieron una suma de 50.000 euros para marcharse de forma voluntaria, algo que este no aceptó y decidió denunciar a los okupas.

La nueva ley ayudó a este propietario

La nueva ley consiste en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos. En teoría, con esta nueva medida los casos de allanamiento de morada y usurpación de bien inmueble se deberían juzgar en un periodo de 15 días desde la puesta a disposición judicial y así fue en este caso.

Un caso resuelto en 12 días

Se presentó la denuncia el pasado 21 de abril y el 3 de mayo ya hubo una resolución favorable para el dueño de la villa. "Todo el procedimiento fue cuestión de 12 días", explica Ángel Sánchez, abogado y socio de Golden Partners en declaraciones al mencionado medio. Explica la gran diferencia con procedimiento previo a la entrada en vigor de esta ley: "Antes muchas veces se limitaba a la vía civil y tardaba entre 6 y 18 meses".

Además, esta nueva ley no exige realizar el estudio de vulnerabilidad como explicó el propio abogado: "Pese a que los okupas intentaron alegar vulnerabilidad... Pusimos de manifiesto que, con la entrada en vigor de la nueva ley, no era necesario un estudio de vulnerabilidad". Sin embargo, alerta de que no siempre serán tan rápidas las resoluciones: "Dependerá de la carga de trabajo de los juzgados y de la correcta aplicación de la normativa".

Okupaciones dirigidas por mafias

Los okupas que entran en las grandes mansiones suelen estar perfectamente organizados y utilizan la extorsión como explicaba el abogado: "Hemos tenido casos en los que dicen '¿No me pagas? Pues te rompo un cristal y te mando una foto". Pese a ello, este experto recomienda no caer en sus exigencias para evitar un posible efecto llamada. Víctor, de Desokupación Legal, también en declaraciones al mencionado medio, dio más detalles sobre la forma de actuar de los okupas y la supuesta vulnerabilidad: "Las familias vulnerables no seleccionan viviendas que están valoradas en más de medio millón de euros... Son verdaderos profesionales que no quieren vivir allí, sino que buscan dinero ".