El precio del tabaco vuelve a cambiar esta semana: estas son todas las marcas afectadas

El tabaco sube de precio otra vez en España. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la actualización de las tarifas de venta al público de determinados productos del tabaco, que entraron en vigor el pasado sábado 18 de octubre. La resolución afecta a cigarros, cigarritos y picaduras de pipa.

Esta revisión de precios se aplica en establecimientos autorizados y expendedores oficiales, tanto en la Península como en Baleares, Ceuta y Melilla. La medida responde a los ajustes periódicos realizados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, en función de los cambios en costes de producción, distribución e impuestos.

Entre las marcas afectadas se encuentran Macanudo y Alejandro Alfambra en cigarros y cigarritos; así como Musth en picadura de liar. En semanas anteriores también se actualizaron los precios de otras marcas muy conocidas como Winston, Chesterfield o Malboro.

Por lo tanto, los fumadores que acudan a partir de ahora a los estancos se encontrarán con precios actualizados en las siguientes marcas de productos tabacaleros:

Nuevos precios del tabaco en la Península e Islas Baleares

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

A. FLORES

A. Flores El Vinyet BF52 Belicoso Fino (10). 9,50

A. Flores El Vinyet RC52 Robusto Clasico (10). 8,50

HORACIO

Horacio H3 (15). 12,50

LA GALERA

La Galera Tins Box Pressed 1936 Half Corona 46 × 3 5/8 (5). 5,80

MACANUDO

Macanudo Connecticut Ascots (10). 1,52

RAMON ALLONES

Ramon Allones Absolutos E.L 2022 (20). 48,00

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/envase

ALEJANDRO ALFAMBRA

Alejandro Alfambra Serie Clasica XV Don Fernando (El envase de 25). 80,00

LA GALERA

La Galera Fresh Pack Chaveta Mixto (El envase de 5). 50,00

PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Anda Casinada (200 g). 17,50

Anda Casinada (50 g). 4,95

Musth Coky (125 g). 22,60

Musth Proscco (125 g). 22,60

Musth Swt Pech (125 g). 22,60

Musth Unicorn (125 g). 22,60

Musth Ylkah (125 g). 22,60

Nuevos precios del tabaco en Ceuta y Melilla serán los siguientes

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

MACANUDO