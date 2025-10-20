Unas cartas tras un intento de suicidio destaparon los presuntos abusos sufridos por una niña a manos de su padrastro

Las cartas que se descubrieron tras el intento de suicidio de una niña destaparon a finales de 2020 los abusos sexuales sufridos por la menor, años antes, supuestamente a manos de su padrastro.

Así se ha revelado durante el juicio que se sigue este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma contra un hombre de 47 años que se enfrenta a una condena a seis años de prisión y al pago de una indemnización a la víctima con 10.000 euros por unos hechos que habrían tenido lugar entre 2016 y 2018, aproximadamente.

Durante la vista, la madre de la víctima ha revelado el intento de suicido y el hallazgo de unas cartas de despedida dirigidas a varios familiares, y entre ellas una que hacía referencia a varios episodios de abusos sexuales sufridos años antes, aunque sin revelar quién los habría cometido.

La mujer ha admitido que al conocer los abusos en ningún momento sospechó de su pareja por la estrecha relación que mantenían. "Jamás se me pasó por la cabeza. Estaba enamorada de él por cómo cuidaba de ella", ha señalado.

Fue a su cuñada y tía de la víctima a quién la niña acabó relatando los hechos y apuntando al padrastro como responsable.

Las técnicas de la Unidad de Valoración de Abuso Sexual Infantil (Uvasi) que han declarado en el juicio han calificado de "coherente y contundente" el relato que les hizo la niña de los abusos supuestamente sufridos.

Por otra parte, la hija de la compañera de piso del acusado ha asegurado que respecto a ella, el comportamiento del hombre siempre ha sido correcto y respetuoso.

La declaración de la víctima ha sido reproducida en último lugar. En aquella, la niña relataba los abusos recordando que inicialmente "pensaba que eran un juego". Fue más tarde, según su propia declaración cuando se dio cuenta de que no eran tal, momento en que empezó "a sentirse culpable". La menor no trasladó los hechos a nadie hasta que los dejó por escrito en las cartas de despedida antes de su intento de suicidio.

El acusado ha prestado declaración en último lugar y, respondiendo sólo a las preguntas de la Fiscal y de su abogado, ha negado haber realizado tocamientos a la niña o haber abusado de ella: "Ni soñarlo, antes me corto las manos", ha afirmado.

El hombre ha atribuido las manifestaciones de la menor a la posibilidad de que "llevara mal" la separación con su madre.

El juicio ha quedado visto para sentencia y en su informe final, la representante del Ministerio Público ha mantenido la petición de seis años de prisión sosteniendo que durante el juicio la prueba contra el hombre ha sido "abundante y contundente".

La defensa, por su parte, ha reclamado una sentencia absolutoria y que, en caso de que su cliente sea condenado, se le aplique el atenuante de dilaciones indebidas a tenor de que los hechos juzgados se remontan al periodo comprendido. El letrado ha insistido en que en las cartas de despedida en el intento de suicidio no apuntan al acusado.

Fiscalía y acusación particular insisten en que el hombre aprovechaba los momentos en que la niña estaba sola o no podía ser visto por otras personas, ya que convivían en el mismo domicilio, para someter a la víctima a tocamientos de carácter sexual o masturbarse delante de ella.