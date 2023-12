Presentación en Sevilla del proyecto #YoCanto

La pandemia, que forzaba la imposibilidad de reunir a un grupo de personas en un mismo espacio cerrado, motivó a la Fundación «la Caixa» a poner en marcha una iniciativa digital novedosa para poder seguir impulsado su actividad musical participativa, que cuenta con una tradición de más de 25 años, y mantener su apuesta por la promoción de la cultura.

Se trata del proyecto #YoCanto, que el pasado sábado lanzó su sexta versión con una interpretación del Adeste Fideles por parte de 300 voces amateurs de cantantes de entre 8 y 81 años pertenecientes a ocho coros sevillanos: la Coral San Felipe Neri, Coral Ángel de Urcelay, Coro Ars Vivendi de Sevilla, Coro de la Universidad de Sevilla, Coro del Ateneo de Sevilla, Coro Filarmónica de Sevilla, Coro Polifónico Oripp y la Coral Polifónica de Tomares. Todos, junto a la banda de swing The Choco’s Hot Seven y con la colaboración del Joven Coro de Andalucía, trabajaron dos fines de semana para llevar a cabo el vídeo interpretativo, proceso creativo en el que también participaron profesionales de la música y del sector audiovisual.

El film, que se presentó en CaixaForum Sevilla en presencia de la directora general adjunta de la Fundación «la Caixa», Elisa Durán, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, transcurre en Sevilla, entorno por el que la música actúa como nexo de unión entre diferentes situaciones cotidianas que tienen lugar en la ciudad andaluza.

Así pues, a través de una tubería, ésta viaja desde el comedor de una familia reunida en torno a la mesa por Navidad, hasta un bar en el que un camarero atiende a la clientela para, a continuación, llegar a la calle, donde una mujer transita en bicicleta por un paseo con músicos de orquesta, lo que desemboca en una fiesta popular por las calles de Sevilla que culmina con un grupo de personas cantando en una embarcación por aguas del río Guadalquivir. Es entonces cuando se incorporan los ocho coros. La dirección artística de la pieza ha corrido a cargo de Igor Cortadellas, la dirección coral lleva la firma de Marco Antonio García de la Paz, mientras que los arreglos y producción musical son obra de Alfred Tapscott y la coreografía, de Anna Llombart. Existen con anterioridad hasta 5 versiones previas de #YoCanto, en las que las canciones interpretadas fueron: Carol of the Bells, Viva la Vida, Aleluya, Bohemian Rhapsody y Joy to the World.

En total, éstas han acumulado más de 6,2 millones de visualizaciones en YouTube pero, en esta ocasión, como novedad, el vídeo se publicará en abierto en CaixaForum+, la plataforma digital de la Fundación «la Caixa» que, con una gran variedad de contenidos audiovisuales, es referente en divulgación cultural y científica. Como en el #YoCanto del año pasado, también se podrá ver el making of de esta iniciativa, pero para ello sí que será necesario registrarse en la plataforma.