Un psicólogo infantil revela 6 trucos para conseguir que "tus hijos te hagan caso a la primera"

El psicólogo infantil Javier de Haro ha compartido seis estrategias efectivas para que los hijos respondan a las indicaciones parentales desde el primer intento, evitando los ciclos de repetición y frustración tan comunes en la crianza. El experto destaca que el problema fundamental radica en la dificultad de los padres para aceptar un "no" por respuesta y la tendencia a caer en dinámicas que refuerzan la desobediencia.

Estrategias prácticas

Entre las técnicas propuestas por De Haro destacan hablar desde el "sí", enfocándose en lo que los niños pueden hacer en lugar de prohibiciones, refrescar las consecuencias antes de que ocurran los comportamientos inadecuados, e implicarles en las decisiones para aumentar su compromiso. El psicólogo también recomienda reducir la incertidumbre anticipando las transiciones, actuar inmediatamente tras el segundo "no" sin caer en repeticiones infinitas, y priorizar los "no" reservándolos para lo realmente importante.

El especialista complementa estas estrategias con la "Regla C.A.F.E": Constancia en las respuestas, Asertividad en la comunicación sin gritos ni amenazas, Firmeza en el mantenimiento de límites, y Ejemplo coherente entre lo que se pide y se practica. De Haro enfatiza que la coherencia entre el comportamiento parental y las expectativas hacia los hijos resulta decisiva para lograr una obediencia natural y respetuosa, creando un ambiente familiar donde las normas se comprenden y siguen de manera consistente.