Colas en Starbucks por la nueva taza navideña disponible desde ayer: la edición limitada que marca el inicio de la campaña festiva

La temporada más esperada del año ya ha comenzado en Starbucks España. Desde ayer, la cadena de cafeterías ha lanzado su nueva taza navideña 2025, una edición limitada esperada por los clientes más fieles.

Bajo el lema "Tu taza de Navidad", la compañía presenta este año un diseño completamente nuevo que promete convertirse en el objeto más deseado de la cadena esta temporada, la taza de jengibre.

Una taza con espíritu navideño

Esta edición especial está inspirada en los clásicos de la Navidad. Starbucks la describe como "una taza de temporada que lo tiene todo".

Un diseño elegante en color blanco, un asa decorada con los colores de los bastones de caramelo y un pequeño muñeco de jengibre en el borde, que aporta el toque más gracioso y festivo.

La taza ha sido creada para acompañar las bebidas más emblemáticas de la campaña, como elGingerbread Latte o el Toffee Nut Latte, y está pensada tanto para los que la usan a diario como para los que prefieren convertirla en una pieza de colección.

Su diseño combina simplicidad, encanto y una cuidada atención al detalle, reflejando el espíritu acogedor de la marca durante estas fechas.

Una edición limitada solo para miembros

Lo que hace aún más especial a esta taza es su exclusividad. Solo los miembros del programa Starbucks® Rewards podrán adquirirla, lo que ha incrementado el interés entre los clientes más fieles.

Esta medida busca premiar a quienes forman parte de su comunidad de recompensas, ofreciéndoles acceso prioritario a lanzamientos únicos y promociones especiales.

Debido a esta exclusividad, las unidades son limitadas, y en algunas tiendas se han agotado pocas horas después de ponerse a la venta. En redes sociales, numerosos usuarios han compartido imágenes de la taza.

El complemento perfecto para las fiestas

Más allá de su valor como objeto de colección, Starbucks presenta esta taza como un símbolo de unión y disfrute compartido.

En su web oficial, la marca la describe como "una pieza única, creada para compartir momentos juntos", reforzando la idea de que el café y la Navidad son dos elementos inseparables en su propuesta de temporada.

Su estética, cálida y minimalista, refleja la tendencia actual hacia el diseño funcional con un toque emocional. El acompañante ideal para las tardes frías de invierno o para regalar a alguien especial durante las fiestas.

Una tradición que se renueva cada año

Con el lanzamiento de la taza de jengibre 2025, Starbucks consolida una tradición que ya forma parte de su identidad, la llegada de las tazas navideñas como anuncio del inicio de la temporada festiva.

Cada año, la marca combina diseño, exclusividad y nostalgia para crear piezas que trascienden el simple merchandising y se convierten en parte del ritual navideño de sus clientes.

Si aún no la tienes, conviene darse prisa, la taza de jengibre está disponible solo por tiempo limitado y exclusivamente para miembros de Starbucks® Rewards.