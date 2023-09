¿A qué edad somos más felices? Un estudio de Harvard tiene la respuesta

¿Cuándo se es más feliz? A lo largo de la vida, todas las personas pasamos por momentos puntuales en los que pensamos que es una época muy mala, o, por el contrario, que es un momento muy feliz. Sin embargo, nunca tendremos la certeza absoluta de cuándo somos felices del todo.

No obstante, la Universidad de Harvard ha encontrado la respuesta en un estudio reciente que ha realizado. Muchos pueden pensar que la época más feliz de la vida de un ser humano es la infancia. Época en la generalmente se tiene todo, sin preocupaciones ni obligaciones. Pero el estudio ha determinado que no es así.

Harvard ha desvelado a qué edad somos más felices

"A partir de los 60 la gente es más feliz", recoge Harvard en una de las conclusiones de su estudio. En el mismo explican que "todo el mundo puede dar giros positivos a su vida". Además, la Universidad cree que tener "una buena vida" se consigue gracias a las buenas relaciones que cosechamos con el resto de las personas. Pues tal y como decía Aristóteles, "el hombre es un ser social, no puede ser solitario como los animales".

Esta conclusión se ha obtenido tras 80 años de estudio en el que se han realizado miles de entrevistas, encuentros y análisis con dos generaciones de individuos de las mismas familias de Estados Unidos. Para ello, la Universidad de Harvard ha contado también con pruebas médicas como análisis de sangre, pruebas físicas y mentales e incluso donaciones de algunos cerebros.

Uno de los directores del estudio, el psiquiatra Robert Waldinger, ha expresado junto al psicólogo Marc Schulz que la infancia o el barrio en el que se cría cada persona no marcan el destino. Además, también ha concluido que "la soledad duele" y que tener "relaciones cariñosas protege nuestro cuerpo y mente".

Waldinger también se ha manifestado sobre por qué cree que los humanos somos más felices a partir de los 60 años: "Creemos que es porque tenemos el sentido de los límites de la vida y de que la muerte es algo real, y eso nos hace más felices porque cambiamos nuestras vidas. Nos quitamos obligaciones de encima, amistades que no nos hacen felices o reuniones que no nos gustan".

En otras palabras, el psiquiatra piensa que a los 60 "somos emocionalmente más sabios y esa sabiduría nos hace florecer". De esta manera, siendo conscientes de que "la muerte es algo real" tal y como subraya, apartaríamos todo aquello con lo que no estamos a gusto de nuestra vida. Situación que en otras etapas de la vida podríamos mantener por diversos factores.

Dado que este estudio se comenzó hace más de 80 años, la vida ha cambiado mucho desde entonces. Por ello, Waldinger también ha hablado sobre el uso de la tecnología en cuanto a la felicidad: "las pantallas nos hacen más y menos felices al mismo tiempo, el aumento de bienestar económico lo mismo, y sabemos más de la violencia en el mundo que antes, aunque este sea más seguro y más sano".

La felicidad se encuentra en las buenas relaciones según determina el estudio de Harvard

Tal y como se ha indicado, el experto ha insistido en el estudio que "todos nosotros estamos conectados a todo el mundo y necesitamos de los otros". Por ello, se es más feliz cuando se mantienen relaciones personales buenas. A cerca de esto, el estudio también concluye que las mujeres son mejores para mantener las amistades dado que los hombres "no trabajan tan activamente en mantenerlas".

De la misma manera, el estudio también habla de la soledad como algo malo: "Cuando me puedo quejar con otra persona puedo sentir que el cuerpo recupera su equilibrio; la persona sola no puede calmarlo, mientras que la que tiene relaciones sí". Cabe señalar que, el estudio habla de la soledad no buscada. Pues quien busca esa soledad conscientemente "toman la energía de estar solos" sin necesitar a nadie más.