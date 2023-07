Por qué hay más cucarachas en verano y cómo acabar con ellas

Si hay algo que hace de las cucarachas unos seres únicos es su enorme capacidad de adaptabilidad en ambientes que le son tremendamente hostiles. Gracias a ello han sido capaces de sobrevivir en nuestro planeta durante 300 millones de años, y seguramente seguirán aquí cuando la humanidad se haya ido. Pero mientras tanto, tenemos que lidiar con ellas. Estos insectos pueden constituir un problema de salud importante. Son portadoras de diversas bacterias y pueden contagiar salmonelosis; afecciones intestinales como la diarrea, la disentería, la gastroenteritis, la fiebre tifoidea, el cólera; o incluso producir crisis asmáticas.

Pero lo peor de todo es que los ambientes urbanos proporcionan el hábitat perfecto para la vida y la proliferación de las cucarachas. Por lo tanto, es muy frecuente encontrarlas en el interior de nuestros hogares. Además, la época estival es cuando más cucarachas podemos encontrar traspasando las fronteras de nuestro hogar. Así que, este verano deberíamos estar preparados para la invasión que se viene:

Las cucarachas han sido capaces de sobrevivir en nuestro planeta durante 300 millones de años. Y seguramente seguirán aquí cuando la humanidad se haya ido | Fotografía de archivo larazon

¿Por qué hay más cucarachas en verano?

A diferencia de otros insectos, como las avispas, es posible encontrar cucarachas durante todo el año. Sin embargo, su presencia se multiplica exponencialmente en verano. El aumento de las temperaturas durante la época estival crea las condiciones idóneas para la reproducción y la cría. Por lo general, los nidos de cucarachas se encuentran en lugares cálidos y húmedos, como las alcantarillas o los rincones más oscuros de nuestra casa. Y desde allí se embarcan en las excursiones en busca de alimento.

Este es el motivo por el que es más frecuente que nos encontremos con un mayor número de estas criaturas durante los meses de verano. Sabiendo la que se nos viene encima, más nos valdría estar preparados, porque -al final del día- lo único que nos va a librar de su presencia es que estemos preparados y tomemos las medidas de prevención necesarias.

Durante la época de cría, las cucarachas están especialmente hambrientas. Por ese motivo, la primera precaución que debemos tomar durante esta época del año es extremar la limpieza de nuestro hogar, sobre todo en la cocina, que por motivos evidentes es la habitación más susceptible de sufrir una invasión de estos insectos. Asimismo, también es importante que saquemos la basura todos los días y que sellemos las grietas que las cucarachas puedan utilizar como nidos.

Los insecticidas afectan al sistema nervioso de las cucarachas, haciendo que el rigor mortis afecte de forma desigual a las diferentes extremidades Pixabay

Ahora bien, lo cierto es que -por mucho que limpiemos- siempre existirá la posibilidad de que nos encontremos con una de estas cucarachas paseando por nuestro hogar. Afortunadamente, existe el arma perfecta para darle matarile:

El arma perfecta para cazar cucarachas

Cuando encontramos una cucaracha en la cocina, la reacción natural es sorprendernos y alejarnos. Algunas personas intentan aplastarlas, pero esto no es recomendable porque las cucarachas son muy rápidas y resistentes. Incluso si las matamos, pueden liberar sustancias tóxicas y alergénicas. Además, solo nos deshacemos de una cucaracha cada vez, mientras que estas viven en colonias. Y si la casa está relativamente limpia, la cucaracha aplastada puede servir como alimento para su familia. Al fin y al cabo, las cucarachas son criaturas que se alimentan de materia orgánica en descomposición y no son conocidas por su pudor.

Afortunadamente, existen métodos mucho más efectivos y que no necesitan tener conocimientos de artes marciales... ni siquiera es necesario que salgamos de casa para comprar veneno. En la mayoría de los hogares hay un producto que ha resultado ser profundamente eficaz para conseguir que desaparezcan de una vez por todas: el bicarbonato. La receta es sencilla. Simplemente hay que hacer una mezcla de azúcar y bicarbonato de sodio, a partes iguales. Y repartir la mezcla en varios recipientes que luego distribuiremos por la casa; situándolos en aquellos puntos de nuestra casa más susceptibles de alojar cucarachas.

Tenemos a nuestra disposición un veneno casero capaz de liquidar a todas las cucarachas de nuestro hogar | Fuente: Dreamstime Dreamstime Dreamstime

Las cucarachas se sentirán tentadas por el azúcar... y cuando sientan que no hay peligro, se lanzarán rápidamente a por él. Sin embargo, no solo van a comerse el azúcar, sino que también se comerán el bicarbonato. Eso es letal. El efecto del bicarbonato se desata en el organismo cuando está en contacto con el agua, por lo que convendría dejar otro recipiente con un poco de agua al lado del anterior. Este método es mucho más aconsejable que otro tipo de venenos del mercado, porque -a diferencia de ellos- el bicarbonato de sodio no es tóxico para niños y para mascotas... además es mucho más barato.