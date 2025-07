¿Qué es la resaca del mar? Así puedes identificarla y esto es lo que debes hacer para no ahogarte

Aunque a simple vista una playa pueda parecer segura, existe un fenómeno poco visible que puede poner en peligro incluso a nadadores experimentados: la resaca del mar. Se trata de una corriente de retorno que arrastra el agua desde la orilla hacia mar adentro, y que cada año está detrás de decenas de rescates y tragedias en las costas. La clave está en saber identificarla y, sobre todo, mantener la calma si te ves atrapado.

La resaca del mar, también conocida como corriente de resaca o rip current en inglés, no es una ola, sino una corriente estrecha y rápida que se forma cuando el agua acumulada por las olas en la orilla busca volver al mar a través de canales entre bancos de arena. Este fenómeno se produce en playas con oleaje, pero también puede estar presente en días aparentemente tranquilos.

Según datos de la United States Lifesaving Association (USLA), estas corrientes están implicadas en más del 80 % de los rescates realizados por socorristas en playas estadounidenses. En España, Protección Civil y Cruz Roja alertan cada verano sobre este riesgo, especialmente en zonas del Atlántico o en playas con fondos irregulares, donde la fuerza del mar puede ser más impredecible.

Cómo identificar una resaca

A simple vista, una resaca puede pasar desapercibida. Sin embargo, hay ciertos indicios visuales que pueden ayudarte a detectarla antes de entrar al agua:

Franjas de agua más oscuras y profundas que las zonas cercanas.

que las zonas cercanas. Sectores en los que las olas no rompen , a diferencia del resto de la playa.

, a diferencia del resto de la playa. Espuma, algas o residuos que se mueven de forma continua hacia mar abierto.

que se mueven de forma continua hacia mar abierto. Textura del agua diferente: puede parecer más lisa, o por el contrario, más agitada que el entorno.

Desde organismos como la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU.) recomiendan observar la playa desde una posición elevada durante algunos minutos para reconocer estos patrones. No siempre es evidente, pero con práctica y atención se pueden detectar.

Qué hacer si te atrapa una corriente de resaca

Pese a su fuerza, la resaca no arrastra hacia el fondo, sino que empuja hacia el mar. Esto es fundamental tenerlo claro para evitar entrar en pánico. Si te atrapa, estos son los pasos que debes seguir:

No luches contra la corriente. Intentar nadar directamente hacia la orilla solo te agotará y aumentará el riesgo.

Intentar nadar directamente hacia la orilla solo te agotará y aumentará el riesgo. Nada paralelo a la playa. La mayoría de las resacas tienen una anchura limitada, así que con unos metros en dirección paralela podrás salir de su zona de influencia.

La mayoría de las resacas tienen una anchura limitada, así que con unos metros en dirección paralela podrás salir de su zona de influencia. Mantén la calma y flota si es necesario. Si te cansas, flotar o nadar suavemente para conservar energía es preferible a luchar contra el agua.

Si te cansas, flotar o nadar suavemente para conservar energía es preferible a luchar contra el agua. Pide ayuda. Levanta un brazo y grita si estás en una playa con vigilancia. Esto facilitará que los socorristas te localicen.

La prevención comienza antes de meterse al agua. Elegir playas con servicio de socorrismo y bañarse entre las banderas que delimitan las zonas seguras son medidas básicas. También es recomendable preguntar a los socorristas sobre las condiciones del mar y prestar especial atención si hay oleaje o corrientes.

Evita entrar al mar solo, sobre todo en playas que no conoces. Si vas con niños o personas que no saben nadar bien, mantenlos siempre bajo supervisión directa. Y si tienes dudas sobre si hay resaca, lo mejor es no arriesgarse.

Saber distinguir la resaca es esencial para actuar correctamente. Es habitual confundir la resaca del mar con otros tipos de corrientes. Por ejemplo:

'Undertow ' : corriente que tira hacia abajo brevemente tras el paso de una ola, pero no arrastra mar adentro.

corriente que tira hacia abajo brevemente tras el paso de una ola, pero no arrastra mar adentro. Corrientes de marea: relacionadas con el movimiento natural del agua por efecto de la luna, suelen ser más predecibles.

relacionadas con el movimiento natural del agua por efecto de la luna, suelen ser más predecibles. Remolinos: movimientos circulares del agua, que pueden tener otro origen y comportamiento.

El mar ofrece momentos de disfrute, pero también presenta riesgos que muchas veces no se ven. La resaca del mar es uno de ellos: invisible, rápida y peligrosa. Identificarla y saber cómo reaccionar puede evitar situaciones graves. La información salva vidas, y compartirla es también una forma de cuidarnos entre todos.