"¿Por qué soy roja a pesar de ser pija?" Cada vez más jóvenes se sinceran en TikTok

Hoy en día la sociedad española atraviesa una etapa de fuerte polarización ideológica. Herramientas como las redes sociales, han hecho que este problema se vuelva aún más visible. En este contexto, los jóvenes han encontrado la forma de expresar sus propias opiniones generando debates entre los demás usuarios.

Frente a esa división, muchas voces están apostando por la empatía, la conciencia social y la defensade los derechos colectivos. Y uno de los escenarios donde más se está visibilizando esta tendencia es Tik Tok.

El video viral

Un ejemplo de esto es el vídeo que ha publicado la usuaria @luciarivasten TikTok, que rápidamente se ha hecho viral. En él, se presenta abiertamente como alguien de clase alta pero también como una persona con ideas progresistas. Ella ha lanzado una pregunta que ha resonado entre miles de usuarios: “¿Por qué soy roja a pesar de ser pija?”:

La joven, que reconoce haber crecido con ciertos privilegios económicos, explica que eso no ha sido motivo para desentenderse de las desigualdades sociales. Al contrario, considera que su posición le permite ver con mayor claridad lo injusto que es que no todas las personas partan desde el mismo punto. Por ello, ha tomado una posturaa favor de causas sociales y políticas que, tradicionalmente, no han sido defendidas desde su entorno.

El pensamiento social de la joven de Tik Tok

A lo largo del vídeo, desarrolla su postura política y social desde una perspectiva muy personal. Afirma que siempre se ha considerado feminista, y que seguirá defendiendo los derechos del colectivo LGTBI, no por moda o presión social, sino porque creeen la igualdad y en el respeto a todas las identidades.

En cuanto el acceso a la vivienda. Asegura que no es justo que tener un techo se haya convertido en un privilegio reservado para unos pocos, cuando debería ser un derecho garantizado para todos.

En esa misma línea, la joven apoya las subidas del salario mínimo interprofesional y las políticas laborales que buscan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.