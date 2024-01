Rafael Matesanz: «Las listas de espera se han disparado y no se hace nada por evitarlo»

A su juicio, la pandemia de Covid-19 «ha hecho saltar las costuras de nuestro sistema sanitario». Y lamenta que, pese a que han pasado varios años, no se han desarrollado las medidas necesarias para rehabilitarlo. Esto ha propiciado que, en estos momentos, nuestra Sanidad no esté pasando uno de sus mejores momentos. Faltan profesionales sanitarios y los que hay están desmotivados y desbordados; aumentan las listas de espera y la Sanidad en lugares como Ceuta y Melilla se encuentra a punto de quebrar.

Todos estos problemas afectan inevitablemente a la atención que recibe el paciente. Es el caso de las listas de espera.

Si las comparamos con las que teníamos hace 25 años, cuando la demora estaba en los 50-60 días, nos encontramos en que estamos en el doble. Es decir, lejos de ir mejorando, a lo largo de todo este tiempo han empeorado y tampoco se ve que se estén tomando las medidas necesarias para evitar

este aumento. Tanto la demora quirúrgica como la demora en pruebas diagnósticas o en la consulta se han disparado. Solucionarlo requeriría inversión, una mayor disponibilidad, una mayor oferta del sistema tanto en personal como en medios que no se ve en estos momentos que se esté afrontando, ni mucho menos

¿Podría concretar por qué la financiación es un problema?

El Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene muchos problemas, pero hay uno fundamental, el de la financiación. Los políticos son conscientes. En la anterior legislatura se planteó que habría que concluirla con un aumento significativo del porcentaje del PIB que se dedicaba a Sanidad. Se hablaba de un 7,5%, ya que en los países de nuestro alrededor está por encima del 8%. Lejos de eso, en las previsiones que se han mandado a Bruselas no se llega a un 7%. O sea, que vamos retrocediendo. Lo que es evidente es que no nos acercamos a la media de la OCDE ni de lejos. Si no se destina dinero suficiente, es imposible pensar en solucionar los problemas del SNS.

Además, este sistema de financiación no es finalista.

No. Ese es un problema muy serio. Ocurre que las comunidades dedican el dinero que reciben de los Presupuestos Generales del Estado o el que ellas mismas recaudan a través de los presupuestos a las partidas que consideran oportunas. Tendría que haber algún tipo de negociación política que garantizase que el dinero destinado a Sanidad se dedicase finalmente a ella. Todo lo demás son castillos en el aire. Y ahí es donde el papel del ministro de Sanidad debería verse más claro. Y este sí que es un problema político, es un problema del Ministerio de Sanidad.