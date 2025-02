La razón por la que algunas personas están solteras mucho tiempo: "Nunca me eligieron por esto"

En la sociedad actual, la soltería prolongada es una realidad para muchas personas que, ya sea por elección o por circunstancias, deciden no embarcarse en relaciones sentimentales. Según un estudio reciente del Centro de Investigaciones Pew, el 41% de las personas solteras no buscan activamente pareja y optan por permanecer solteras. Este fenómeno plantea interrogantes sobre las motivaciones detrás de esta decisión y las experiencias que la acompañan.

Una usuaria del portal estadounidense BuzzFeed abrió un debate acerca de por qué algunas personas elegían no tener pareja. Al indagar en las razones que llevan a algunas personas a escoger la soltería, emergieron testimonios que revelan una variedad de factores, desde la búsqueda de la paz interior hasta experiencias pasadas que han moldeado sus perspectivas sobre las relaciones.

Algunas personas revelan el motivo por el que están (y quieren seguir estando) solteras

Una mujer comparte: "Siempre disfruté de mi propia compañía, pero me arrepentí cuando me metí en una relación con un chico narcisista. Como soy introvertida, la confusión no valió la pena y tuve que hacer un esfuerzo psicológico para no caer en la depresión. La soltería es elegante".

Otro hombre destaca la importancia de la autosuficiencia y el crecimiento personal: "En primer lugar, no he conocido a nadie que me haga sentir tan segura, feliz y querida como yo misma. En segundo lugar, pasé mis 20 años sacándome la licenciatura, formándome como abogado y finalmente abriendo mi propio bufete. No he tenido el tiempo ni la inclinación para encontrar a alguien".

La falta de empatía en posibles parejas también es un factor determinante para algunos: "Estoy soltera porque nunca encontré a nadie que se preocupara por mí. Encontré parejas, pero todas carecían de empatía, así que mi 'estándar alto' era que alguien fuera capaz de preocuparse por mí tanto como yo por ellos y que me tratara con respeto".

“La paz es mucho más fácil de mantener sin alguien que esté siempre presente"

Para otros, la soltería es una elección consciente para mantener la paz y la autonomía personal: "Nunca he sentido la necesidad ni el deseo de estar en una relación y, para ser sincero, apenas siento la necesidad de tener amistades. Estoy perfectamente contento por mi cuenta y disfruto haciendo cosas por mi cuenta".

La búsqueda de la paz y la reducción del estrés son motivos recurrentes: "Hay muchas razones, desde que el 'romance' es una tontería hasta que no quiero tener hijos, por las que he elegido permanecer soltero. Sin embargo, el factor principal es que la paz es mucho mejor y más fácil de mantener sin alguien que esté siempre presente".

"Soy una persona felizmente soltero de la generación X. La libertad siempre ha sido muy importante para mí y, a los 58 años, no quiero que nadie obstaculice mi estilo de vida o interfiera en mis planes futuros", asegura otro hombre.

La preferencia por la propia compañía y la independencia son motivos comunes: "Prefiero estar soltera que ser infeliz con un hombre. El amor es maravilloso, pero no lo quiero con un hombre. Soy heterosexual, lo cual no es una elección, pero me pregunto si sería mejor para mí ser asexual o lesbiana".

La salud mental y el bienestar personal son consideraciones importantes: "Intenté salir con alguien y me deprimí. Solo puedo imaginar qué habría pasado si alguna vez hubiera encontrado una novia. He visto estadísticas que muestran que las mujeres más felices y que tienen vidas más largas y menos estresantes son las que permanecen solteras"

Experiencias familiares y personales también influyen en esta decisión

"Estoy soltera porque tengo trabajo que hacer en mí misma y la gente se merece algo mejor de lo que puedo aportar. Soy producto del divorcio de una madre drogadicta y de un padre iracundo, volátil y odioso. Estoy trabajando en mí misma para no lastimar a nadie", asegura otra usuaria de BuzzFeed.

Experiencias pasadas en relaciones también juegan un papel crucial: "Soy un hombre de 53 años que se ha casado y divorciado dos veces. Me di por vencido hace unos 15 años y desde entonces estoy soltero. No tengo citas ni encuentros sexuales. Soy sorprendentemente muy feliz".

La maternidad en soltería es una elección para algunas mujeres: "Soy madre soltera por elección propia. Soy dueña de mi propia casa. Tengo ahorros para la jubilación. Amo a mi familia, a mis amigos y a mi trabajo. Tengo más de 40 años y todavía no he estado en una relación que haya terminado siendo (y permaneciendo) positiva en mi vida".

Y es que convivir contigo mismo o misma puede ser una oportunidad para el autodescubrimiento y la independencia financiera: "He sido soltera durante 20 años y he aprendido mucho sobre mí misma. Por fin tengo una maravillosa cuenta de ahorros e inversiones, la primera vez en mi vida, y soy una persona mayor que vive sola", asegura una usuaria.

Después de experiencias matrimoniales, algunas personas optan por la soltería: "Cuando me divorcié, elegí permanecer soltera. Para ser clara, antes de casarme, nunca tuve problemas para conseguir una cita y estuve en relaciones a largo plazo durante mis 20 y 30 años".

Precisamente, las vivencias negativas en matrimonios anteriores también son una causa importante que influyen en la decisión de permanecer soltero: "Me he casado dos veces, pero nunca más. No necesito que alguien gaste mi dinero, que juzgue lo que hago, que me haga esperar cuando quiero ir a algún lugar o que necesite que cuide de ellos"..

Las experiencias de salud y las prioridades personales influyen en la decisión de permanecer soltero: "He estado soltera durante los últimos 15 años. Salí con gente cuando era adolescente y tenía veintitantos años, y todas mis relaciones eran, de una forma u otra, tóxicas y abusivas. Luego enfermé crónicamente de endometriosis".

Una decisión más allá de las convenciones sociales

La soltería, lejos de ser un estado impuesto o una etapa transitoria, es para muchas personas una decisión consciente basada en el autoconocimiento, la paz emocional y la búsqueda de una vida plena sin la necesidad de una pareja romántica. Las razones para permanecer soltero pueden variar desde experiencias pasadas que dejaron huella hasta un profundo deseo de independencia y libertad personal.

En un mundo donde las expectativas sociales aún influyen en la percepción del éxito personal, cada vez más individuos eligen desafiar estas normas y priorizar su bienestar. La felicidad no depende de un estado civil, sino de la capacidad de vivir de acuerdo con los propios valores y necesidades. La soltería no es sinónimo de soledad ni de fracaso, sino una forma legítima y valiosa de vivir, en la que cada persona es libre de definir su propia historia.