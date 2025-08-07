Relatos desde la cárcel ganadores de un certamen de literatura

El V Concurso de microrrelatos Domingo Villar, organizado por la ONG Solidarios, está dirigido a personas privadas de libertad en cualquier centro penitenciario español, se realiza con el apoyo de Ediciones Siruela y lleva el nombre de Domingo Villar, escritor de novela negra fallecido en 2022. Los nombre de los tres ganadores, algunos de los cuales ya se encuentran en libertad, se dieron a conocer este martes.

Todos los microrrelatos tenían que partir del mismo punto: “En un pequeño pueblo…” y de ahí, los autores tenían 200 palabras máximo para contar una historia. En esta ocasión, han participado 161 personas, con 177 historias presentadas. Hombres y mujeres han contado en apenas 15 líneas lo que ha pasado en un pequeño pueblo, lo que han soñado, lo que han vivido o lo que está por llegar.

En el último trimestre de 2024 se escribieron y recibieron los textos desde 40 centros penitenciarios para participar en esta V edición del certamen de microrrelatos. El jurado estuvo compuesto por autores de Ediciones Siruela: Ofelia Grande, su directora, Antonio Basanta y Teresa Cardona.

El objetivo del certamen es que permita hablar de las relaciones entre literatura y cárcel, a la vez que permita contar a los participantes cualquier realidad que les interese, al tiempo que se ocupan en una tarea que cambie las horas de su día a día en prisión.

Los tres ganadores de esta edición son de «latitudes» diferentes y algunos ya están en libertad tras cumplir sentencia y su paso por prisiones:

1º premio: Andrea Ruiz Prados (CP Málaga I)

2º premio: Juan Jesús Martin Rodríguez (CP Madrid IV)

3º premio: Pablo Antonio Díez Serrano (CP Asturias)

Los premiados reciben un lote de libros y todos los participantes un certificado de su participación en la V edición del certamen de microrrelatos Domingo Villar.

Solidarios puso en marcha este certamen en el año 2020 dentro de las iniciativas de fomento de la lectura y la escritura que mantiene gracias a proyectos financiados por el Ministerio de Cultura y Dirección General del Libro, del cómic y de la lectura. Buscó el apoyo editorial de Siruela, que se ofreció a colaborar con los miembros del jurado, así como con los premios a los participantes.

En septiembre de 2025 se pondrá en marcha la VI edición del concurso de Microrrelatos Domingo Villar y se publicarán las nuevas bases.