"Runners" para El cole de Celia y Pepe

El concepto de la responsabilidad social parece cada vez más arraigado en el mundo empresarial. Son cada vez más las organizaciones que llevan a cabo iniciativas con las que retornar a la sociedad parte de lo que reciben de ésta.

En este contexto, el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) Mujeres con Alto Potencial, de la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha puesto en marcha en su décima edición Social.es, una iniciativa para involucrar a sus participantes en el desarrollo sostenible y el impulso de iniciativas sociales. Por ello ha organizado este domingo una carrera solidaria en favor de la Fundación Querer en el Parque Juan Carlos I de Madrid. Dicha institución sin ánimo de lucro, que cuenta con el apoyo de la Fundación Bancaria La Caixa como miembro del patronato, se dedica a la educación, investigación, difusión y concienciación social en relación con niños que tienen necesidades educativas especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas.

«Nuestro trabajo está dirigido a niños con problemas neurológicos o del lenguaje, pero que tienen capacidad de comunicarse, como niños con dislexia, autismo, enfermedades raras...», comenta Eva Revuelta, directora de comunicación de Fundación Querer. Esa labor está enfocada tanto a lo que se refiere a la investigación, como a la educación o la concienciación social. Su proyecto más visible es El Cole de Celia y Pepe, un centro escolar experimental en el que confluyen educación y sanidad. «En este colegio hay profesores y médicos, los cuales trabajan como uno más en horas lectivas, como ya se hace en algunos centros en Estados Unidos», explica Revuelta, quien señala que «un proyecto pionero de esta envergadura requiere muchos fondos», razón por la cual la iniciativa de las 21 mujeres que forman parte de la X edición del PDD Mujeres con Alto Potencial cobra especial relevancia.

No obstante, la directora de comunicación de Querer admite que aún no han concretado a qué fin destinarán los fondos recaudados con la carrera solidaria. La competición arrancará a las 10 de la mañana del domingo y consta de cuatro categorías: 5 km., 10 km., marcha no competitiva de 2,5 km. y carreras infantiles. Aunque el destino de los fondos dependerá de lo que se logre colectar con las inscripciones, lo cierto es que cualquier ayuda es buena y el solo hecho de organizar un evento como este en favor de la fundación contribuye a dar visibilidad a su labor y a la realidad del colectivo por el que trabaja.