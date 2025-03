Saludar con un fuerte apretón de manos: qué significa según la psicología

El apretón de manos es un gesto universal que atraviesa culturas y épocas, y su significado va mucho más allá de un simple saludo. Desde la antigüedad, este gesto ha sido una herramienta poderosa para construir relaciones humanas y generar confianza. Pero, ¿qué dice la psicología sobre su impacto en la percepción y el comportamiento humano?

El apretón de manos tiene sus raíces en la antigua Grecia y Roma, donde era una símbolo de confianza y cercanía. Hoy en día, sigue siendo una forma esencial de conexión humana en contextos tanto personales como profesionales.

La ciencia ha demostrado que este gesto no es solo una formalidad, sino una poderosa herramienta de comunicación no verbal. Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology reveló que un apretón de manos firme puede influir en la percepción de la persona que lo recibe, generando confianza y seguridad.

¿Qué significa un apretón de manos firme?

De acuerdo con la investigación realizada por la Universidad de Alabama, la fuerza, el vigor, la duración y el contacto visual durante un apretón de manos influyen en la percepción que los demás tienen de nosotros. Un saludo firme transmite seguridad, confianza y una actitud abierta a nuevas experiencias.

Además, los resultados del estudio muestran que las personas con apretones de manos firmes suelen ser más extrovertidas y menos tímidas. Esta característica es consistente a lo largo del tiempo, lo que sugiere que no es solo un gesto puntual, sino un reflejo de la personalidad.

También existen diferencias entre hombres y mujeres. Curiosamente, los investigadores identificaron diferencias de percepción según el género. En los hombres, un apretón de manos firme está asociado con seguridad y determinación. En las mujeres, este gesto no sólo comunica confianza, sino que también demuestra determinación y estar abiertas a nuevas experiencias. En ambos casos, una buena impresión está garantizada.

Dos personas estrechan sus manos Freepik

El efecto de un apretón de manos va más allá de la primera impresión. Un estudio publicado en el Journal of Cognitive Neuroscience, dirigido por Florin y Sanda Dolcos, demostró que este gesto activa regiones específicas del cerebro vinculadas a la cognición social y la recompensa.

A través de resonancias magnéticas funcionales (fMRI), los científicos encontraron que la amígdala y el surco temporal superior, áreas asociadas con la interpretación de señales sociales, mostraban una mayor actividad durante un apretón de manos. Además, el núcleo accumbens, relacionado con el procesamiento de recompensas, también se activaba, lo que sugiere que el gesto es percibido como positivo y satisfactorio.

La importancia del tipo de apretón de manos

No todos los apretones de manos generan el mismo impacto. La investigación destacó que un agarre firme y seguro es el que provoca las reacciones más favorables, especialmente en entornos profesionales. Este simple gesto no sólo facilita las interacciones sociales, sino que también ayuda a suavizar malentendidos y a crear una base para futuras relaciones interpersonales.

El apretón de manos es más que una tradición: es una herramienta psicológica y social con un impacto real en cómo nos perciben los demás. Un saludo firme puede abrir puertas, fortalecer relaciones y comunicar confianza sin necesidad de palabras. La próxima vez que estreches la mano de alguien, recuerda que podría ser el primer paso hacia una conexión más profunda y significativa.