Los nueve saludos que dan una mala impresión al conocer a alguien por primera vez

Las primeras impresiones cuando conocemos a alguien son fundamentales y la forma en que saludas a alguien puede determinar cómo le vas a caer a esa persona de primeras. A través de un saludo puedes demostrar cuánto te importa esa persona y el concepto que tienes de ella. Por ejemplo, está demostrado psicológicamente que si una persona se alegra de ver a alguien y se muestra efusiva en su saludo, la otra persona se va a sentir de la misma manera.

Sin embargo, a veces puede ser difícil calcular cómo de formal o informal debe ser un saludo cuando conoces a alguien. Puede resultar embarazoso tener demasiadas confianzas o, incluso al revés, y tomar demasiada distancia en el saludo. Hay saludos que instantáneamente puede desanimar a las personas cuando las conoces por primera vez. En este artículo se revelan nueve errores que debes evitar en las primeras conversaciones si quieres causar una buena impresión cuando conoces a alguien.

1. El invasivo “¿cómo va la vida?”

No hay pregunta más amplia y genérica que un "¿cómo va la vida?". Cuando conoces a alguien, además, puede resultar un poco incómodo porque ya puede estar yéndole horrible a la otra persona, que no se va a desahogar ante un desconocido que encima no sabe ni preguntar.

Recuerda que cuando conoces a alguien por primera vez es importante que las cosas se mantengan ligeras y casuales. Preguntarle a alguien sobre su vida entera puede parecer invasivo y brusco. En lugar de eso, considera preguntarle sobre algo específico pero neutral, como su trabajo o de dónde es. Esto puede ayudar a iniciar una conversación sin cruzar ningún límite personal.

[[H3:2. El presuntuoso “debes ser…”]]

Ojo con establecer juicios por primera vez a alguien, sea del tipo que sea. Este tipo de saludo puede dejar a la gente desconcertada o, incluso, hacer que se ponga a la defensiva al instante, ya que da por sentado cómo es una persona a partir de su apariencia o de rumores. Imagínate que la otra persona no está del todo de acuerdo con lo que se dice de ella y una de las cosas que tiene que hacer al conocerte es algo tan incómodo como tener que corregir a alguien.

En lugar de adivinar, simplemente pregunta. Es mucho más educado y abre una conversación en lugar de cerrarla con suposiciones.

3. El tan usado "¿qué tal?"

“¿Qué tal?” es un saludo común que puede parecer la viaje confiable, pero en realidad es uno de los saludos que más puertas te puede cerrar.

Aunque no lo parezca, usar un saludo tan genérico puede hacer que parezcas desinteresado o poco sincero. “— ¿Qué tal? –Bien”. ¿A partir de ahí qué? De hecho, las personas que usan saludos estereotipados son percibidas como menos confiables.

En lugar de dejarte llevar por la corriente y utilizar esta frase tan trillada, intenta preguntar algo más específico o expresar una curiosidad genuina sobre el día o las experiencias de la otra persona. Puede marcar la diferencia en cómo lo perciben durante ese primer encuentro crucial.

4. El poco profesional “hola, amigo”

No es tu amigo. Aunque para algunos pueda parecer amistoso, decir “hola, amigo” puede sonar poco profesional y demasiado informal, especialmente en un entorno formal o de negocios.

Dirigirse a alguien que acabas de conocer como "amigo" puede ser percibido como una muestra de desdén o de restarle importancia. Igual que tampoco se te ocurriría decir “¡hola, caracola!”. No es la mejor manera de establecer respeto y credibilidad.

Siempre es mejor pecar de formal cuando se conoce a alguien por primera vez, especialmente en un contexto profesional. Si quieres ser cercano, menciona el nombre de la otra persona y simplemente di "hola", que siempre es menos distante que un “buenas tardes” y puede ser de gran ayuda para crear una primera impresión positiva.

5. El presuntuoso “me alegro de verte”

Imagínate esto: conoces a alguien por primera vez y te saluda con un “me alegro de verte”. Un poco confuso si no te conoce, ¿verdad?

Este saludo puede resultar desagradable porque presupone un encuentro previo que puede no haber tenido lugar. Puede hacer que la otra persona se sienta avergonzada si no recuerda haberte conocido o confundirla si está segura de que nunca te ha conocido antes.

En lugar de eso, limítate a un simple “encantado de conocerte”. Es claro, respetuoso y no deja lugar a malentendidos incómodos.

6. El impersonal “estimado señor/señora”

Lo de que siempre es mejor pecar de formal tiene un límite. En un mundo donde las conexiones importan, “estimado señor/señora” puede parecer frío e impersonal. No es una carta que tengas que escribir, es un saludo que carece de calidez y no demuestra ningún esfuerzo por conocer a la persona con la que se está interactuando.

Acuérdate de lo de recurrir al nombre: hacer un esfuerzo por aprender y usar el nombre de alguien puede crear una conexión más fuerte y demostrar que lo valoras como individuo, no solo como una cara más entre la multitud. Son estos pequeños gestos de respeto y reconocimiento los que pueden marcar el tono para una relación positiva.

7. El brusco “¿qué pasa?”

Ocurre algo parecido con el “¿qué tal?”. Son frases que te cierran en la conversación, pero es que encima esta y otras muchas variantes “¿qué hay?, “¿qué pasa?”, “¿cómo va la cosa?” son enunciados a los que ni uno mismo sabe bien qué responder. Con un “¿qué tal?” al menos sabes responder con un bien, pero un “¿qué pasa?” es más una pregunta retórica, no esperas ni respuesta. O peor aún: imagínate que te responde y te dice “nada, aquí estamos” y la pelota vuelve a tu tejado.

Es una frase que realmente no invita a seguir conversando y puede hacer que la otra persona se sienta poco importante o ignorada.

Un saludo es una oportunidad para demostrar interés y respeto, así que asegúrate de que tus palabras lo reflejen. Un simple “encantado de conocerte” o un “¿qué tal...?”, preguntando por algo específico, si tienes algo más de información sobre la otra persona. Este saludo puede ser mucho más atractivo y respetuoso.

8. El entusiasta “¡Dios mío! ¡He oído TANTO sobre ti!”

Este artículo está lleno de contradicciones. La introducción explicaba que si muestras entusiasmo por ver a una persona, la otra persona va a reaccionar igual. Pero tampoco tanto, que puedes atosigar al otro.

Por poner un ejemplo, es como cuando de pequeño ibas con la mano de tu madre y se acercaba alguien que con entusiasmo te dice “¡cuánto has crecido! ¿te acuerdas de mí?” y tú de pequeño no sabías realmente qué responder cuando por dentro pensabas: “Disculpe, ¿de verdad cree que aquel insustancial encontronazo impactó tanto a mi yo de 3 años como para recordarle de por vida? ¿Exactamente qué es lo que debería de recordar de usted? Mírese, ¿qué clase de maníaco ególatra tengo ante mí?”.

Igual esto no es lo que pensaba todo el mundo, pero hay veces que tanto entusiasmo puede ser en realidad desagradable. Puede que esto te sorprenda, pero que alguien escuche que otra persona ha oído hablar sobre ella puede hacer que la persona se sienta incómodamente examinada o presionada a estar a la altura de lo que cree que le han dicho sobre ella. En lugar de ser demasiado agresivo, es mejor mostrar interés genuino y dejar que la conversación se desarrolle de manera natural.

9. Dar dos besos

Uno de los saludos que, si lo piensas, puede resultar prescindible es dar dos besos a alguien cuando lo conoces, incluso, en ámbitos formales. Mayoritariamente, es algo que le pasa a las mujeres, que suele ser común que saluden y sean saludadas de esta manera. A algunas personas, con razón, les puede parecer invasivo. De hecho, en ciertos países puede ser considerado una falta de respeto.

Durante la pandemia por COVID-19, este tipo de saludos dejaron de ser una costumbre ante el evidente riesgo por contagio. No hace falta que vuelvan otro tipo de saludos, como ofrecerle el codo a alguien cuando le conoces, que a estas alturas puede resultar un poco confuso para la otra persona; pero, si conoces a alguien, independientemente de quién sea, puedes estrecharle la mano, que siempre va a ser una manera cercana para iniciar una relación con alguien, prácticamente en cualquier contexto.