Santander cambia su estrategia de mecenazgo universitario y también dará ayudas a empresas

Veintisiete años siendo el gran mecenas de las Universidades españolas han dado para mucho, pero Banco Santander se propone ahora un cambio de estrategia que se resume en dos aspectos: simplificar lo que ofrece y universalizar los programas de becas. De esta manera, ya no llegarán solo a los universitarios matriculados en los campus, sino también a todo aquel que quiera aprender y actualizar sus conocimientos con microformaciones en distintos ámbitos para progresar o mejorar su empleabilidad. También se podrán beneficiar de ellas los alumnos de FP de grado superior que cursen su formación en campus universitarios y las empresas decididas a emprender. Y es que en este rediseño de su mecenazgo Banco Santander no ha perdido de vista la idea de que el mundo está cambiando y ello obliga a hacer modificaciones que permitan seguir cubriendo las necesidades que surgen en la sociedad para que su ayuda siga siendo relevante y llegue a más universitarios e investigadores.

La presidenta de Banco Santander y Universia, Ana Botín, daba a conocer el nuevo rumbo del apoyo que ofrecerá a las universidades durante 2025 en la Junta General de Accionistas de Universia España, celebrada hoy, en la que también ha estado Eva Alcón, presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades Españolas (CRUE) y vicepresidenta de Universia, además de rectores y representantes de todas las universidades españolas accionistas de Universia. Así, a partir de ahora el apoyo será “más digital, más internacional y más global, basado en plataformas comunes que den muchas más oportunidades a más personas”, ha detallado Botín.

Empleabilidad

Una educación que al final no desemboque en la obtención de un empleo podría resultar un tandem incompleto. De ahí que la empleabilidad será uno de los asuntos clave y, en esto, Banco Santander irá de la mano del Ministerio de Universidades apoyando su plan de microformación (Microcreds) que va dirigido a las universidades públicas para que desarrollen cursos de formación en función de las necesidades específicas del tejido empresarial. Fruto de esta idea ha nacido Santander Open Academy, la evolución de lo que se conocía como Becas Santander, que surgió con la intención de concentrar todas las ayudas que ofrecía el banco a través de Santander Universidades. Se constató que la ayuda que muchas personas buscaban era formativa para poder progresar laboralmente. Este fue el origen de la plataforma que permite integrar una oferta formativa en competencias y habilidades muy demandadas en el mercado laboral a la que la entidad prevé que accedan 60.000 personas en España de manera gratuita con el fin de mejorar su empleabilidad. Y es que para Ana Botín “la educación por sí sola no basta si no se traduce en empleo y universidades y empresas tenemos que trabajar juntas para cambiar la tendencia que ha llevado a cerca de 400.000 personas a emigrar en busca de puestos de alta cualificación; cerrar la brecha entre oferta y demanda con 150.000 vacantes laborales sin cubrir y para que la universidad se convierta en actor clave para la formación continua y el empleo a lo largo de la vida”.

Emprendimiento

Fomentar el emprendimiento en la comunidad universitaria es otro aspecto clave que se apoyará a través de distintas convocatorias de ayudas. Y eso incluye no solo a los jóvenes que estén en una fase muy incipiente de emprendimiento, sino también se apoyará a empresas que tienen necesidades de formación y asesoramiento. Se hará a través de la plataforma Santander X, a la que se podrá acceder independientemente del ciclo emprendedor.

Mientras, se seguirán manteniendo sus programas de apoyo a la movilidad, por las necesidades de internacionalización de las universidades y las ayudas a la investigación serán más globales en la medida en que dará igual el momento investigador en que el candidato esté.

Por otra parte, Campus Digital será la plataforma que ofrece una solución digital que permite crear a las universidades un canal bidireccional profesor alumno en tiempo real, además de lograr acceso a información de su centro.

Total de ayudas

Si ponemos números a esta estrategia, esta ayuda se verá traducida en 2025 en un total de 40.000 becas y se calcula que más de 60.000 personas van a poder acceder a formación a través de de la plataforma que se ha puesto a disposición de las universidades, con la que también podrán digitalizar los procesos de concesión de becas, ya que son las universidades las que convocan, gestionan y resuelven las todas las ayudas que se conceden. De esta cantidad, 5.000 ayudas complementarias irán a parar a prácticas profesionales o las Becas Santander/Microcredenciales en apoyo al programa del Ministerio de Universidades para actualizar conocimientos o aprender otros nuevos que mejoren la empleabilidad. El emprendimiento se traducirá en el respaldo a 1.500 empresas y proyectos emprendedores con formación, asesoramiento y recursos para crecer, según los cálculos realizados.

“Este nuevo modelo, refuerza nuestra estrategia centrada en tres ejes estratégicos - educación, empleabilidad y emprendimiento – que multiplica nuestro impacto ayudando a más de 40.000 personas y empresas en España el próximo año”, ha detallado Botín.

Por último, la presidenta de Banco Santander y Universia se puso del lado de los rectores para reclamar, una vez más, más financiación por parte del Estado para las universidades. En concreto, pidió que se destine, al menos, el 1% del PIB "como aspiración mínima" antes de 2030.