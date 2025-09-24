Santi Ivars, entrenador personal, sobre un producto de Mercadona: “Serían recomendables para tu dieta"

Que un plato ultracongelado reciba el visto bueno de un profesional del entrenamiento personal no es algo que ocurra todos los días. Sin embargo, una nueva propuesta de la cadena Mercadona ha logrado precisamente eso, al ser considerada como un producto recomendable para la dieta gracias a su estudiado equilibrio entre hidratos de carbono, proteínas y la fibra que aportan sus vegetales. Esta valoración lo sitúa como una comida funcional para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a la comodidad.

Se trata, en concreto, de los nuevos ñoquis con pollo y verduras de la marca Hacendado, una solución pensada para resolver almuerzos o cenas de forma rápida y saludable. El formato de venta es una bolsa de 600 gramos, concebida para dos raciones, con un precio de tres euros, lo que la convierte en una alternativa muy competitiva en el saturado mercado de los platos preparados.

La clave de este equilibrio nutricional es su composición. La base del plato son los ñoquis de patata, que se acompañan de trozos de pollo y una variada selección de verduras como calabacín, zanahoria, pimiento y cebolla. Es esta mezcla de ingredientes la que consigue aportar una gama diversa de nutrientes esenciales en una sola ingesta.

Los números detrás de una comida rápida y equilibrada

En este sentido, el análisis de sus valores nutricionales confirma por qué ha llamado la atención del entrenador personal Santi Ivars. Ivars expone en su cuenta de TikTok que por cada 100 gramos de producto, el aporte energético es de un total de 149 kilocalorías, una cifra bastante contenida. Este valor se desglosa en 6,3 gramos de proteínas, aportadas fundamentalmente por el pollo, y una cantidad moderada de 4,4 gramos de grasas.

Además de su perfil nutricional, el otro gran reclamo de esta novedad es su enorme practicidad. El plato está listo para consumir en seis minutos, un tiempo récord que se adapta a los ritmos de vida actuales. Para mayor comodidad, su preparación es versátil, ya que puede cocinarse tanto en una sartén como directamente en el microondas, ofreciendo una flexibilidad que muchos consumidores agradecen.