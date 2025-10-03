Sarah Mullally se convierte en la primera mujer arzobispo de Canterbury y líder de la Iglesia anglicana

La Iglesia de Inglaterra vivirá un momento histórico con el nombramiento de Sarah Mullally como la primera mujer en asumir los cargos de arzobispo de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra y primada de la comunión anglicana. Mullally sucederá a Justin Welby, quien dimitió a principios de este años tras las críticas por su gestión de un caso de abusos sexuales a menores.

El anuncio fue realizado por el Gobierno británico este viernes, tras la conclusión de un proceso de selección dirigido por la Comisión de Nominaciones de la Corona, que realizó consultas públicas y contó con la participación de representantes de la Iglesia de Inglaterra y de la comunión anglicana.

El nombramiento ha sido aprobado por el rey Carlos III, que tiene el título simbólico de gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, y será formalmente confirmada en enero de 2026 por el Colegio de Cánones de la Catedral de Canterbury, en el sureste inglés.

Con su designación, Mullally se convierte en líder espiritual de unos 95 millones de anglicanos en 165 países, consolidando el avance de la igualdad de género dentro de la institución, que ordenó por primera vez a mujeres como sacerdotes en 1994 y como obispas en 2015.

Antes de su ordenación, Sarah Mullally fue directora nacional de enfermería del Gobierno para la región de Inglaterra. Fue ordenada sacerdotisa en 2002, antes de convertirse en 2018 en obispa de Londres.

Mullally remplaza a Justin Welby, quien presento su renuncia en noviembre de 2024 tras la publicación de un informe interno que reveló su inacción frente a abusos sexuales cometidos por el abogado John Smyth en campamentos cristianos durante las décadas de 1970 y 1980.

Según el informe, Welby, al asumir como arzobispo en 2013, no informó a la Policía de las denuncias, lo que generó duras críticas y finalmente forzó su salida, efectiva desde enero de 2025.