Ni series ni fútbol: estos han sido los términos más buscados en Google en 2025

El buscador más utilizado del mundo, Google, ha dado a conocer las tendencias de búsqueda de 2025, un reflejo de los temas que más han captado la atención de los usuarios españoles a lo largo del año. Las consultas más destacadas abarcan desde el apagón del 28 de abril, pasando por fenómenos meteorológicos significativos —como alertas por lluvias o incendios—, hasta preguntas curiosas como quiénes son Andy y Lucas.

Los resultados se recogen en el informe "El año en búsquedas 2025", un documento que muestra qué asuntos han impulsado la curiosidad de los internautas. El informe combina cuestiones ligadas a la actualidad —Israel, la Flotilla o el nuevo Papa— con búsquedas sobre desastres naturales, recetas caseras, preguntas insólitas como "cómo hacer caca en el trabajo" y temas que se repiten cada año, como la migración de la mariposa 'monarca'.

Las estadísticas proporcionadas indican que los términos que más han crecido en 2025 están relacionados con emergencias y episodios críticos vividos en España. Lidera la lista ‘Apagón España’, seguido de ‘Alerta lluvias’ y ‘Incendios España’, además de consultas sobre el ‘Nuevo Papa’ y la ya mencionada ‘Migración de la mariposa monarca’.

Completan el ranking de los conceptos de mayor impulso este año ‘Lalachús’, ‘La Revuelta’, ‘Flotilla Gaza’, ‘Premio Planeta 2025’ y ‘Labubu’, la colección de muñecos que se ha vuelto viral en los últimos meses.

Pantallas: cine y series que marcaron el año

En cuanto al contenido audiovisual, las películas y series que más interés generaron incluyen obras premiadas o muy comentadas como ‘Anora’, ‘Sirat’, ‘La infiltrada’ o ‘Nosferatu’ de Robert Eggers. También figuran títulos como ‘Weapons’, ‘The Brutalist’, ‘El 47’, ‘Superman’, ‘Emilia Pérez’ y ‘Adolescencia’, una mezcla de producciones comerciales, cine de autor y fenómenos virales.

Otra de las listas más consultadas ha sido la dedicada a “quién es…”, donde los españoles trataron de identificar a personajes que han protagonizado titulares este año. Destacan el nuevo Papa, “quién esAndy y quién es Lucas”, ‘Lalachús’, ‘Topuria’, ‘Salva Reina’, ‘Abby’, ‘Karla Sofía Gascón’, ‘Montoya’, ‘Rosalía’ o ‘Alcaraz’.

Las búsquedas más prácticas: del fuego primitivo a las IA

En el ámbito de las preguntas de tipo práctico o instructivo, Google ha detectado un notable interés tanto por herramientas tecnológicas actuales —como la inteligencia artificial— como por técnicas muy básicas, por ejemplo “cómo hacer fuego con dos palos”. Entre estas consultas también se ha colado una que se ha repetido con frecuencia, según el buscador: “cómo hacer caca en el trabajo”.

En la categoría de ‘¿cómo?’, la consulta más repetida ha sido “hacer fotos con la IA”. El top ten incluye además:

“¿cómo quitar el maquillaje de la almohada?”

“hacer fuego con dos palos”

“hacer crepes caseros”

“hacer potaje de garbanzos con bacalao y espinacas”

“hacer crumbl cookies”

“hacer té matcha”

“yogur casero”

“chocolate de dubai”

La lista de los ‘¿por qué…?’: de la geopolítica a lo cotidiano

Las grandes preguntas del año han sido muy variadas. Los usuarios plantearon dudas sobre temas de alcance internacional y sobre cuestiones del día a día. Entre las más frecuentes figuran:

¿por qué se ha ido la luz?

¿por qué Israel ataca a Irán?

¿por qué los papas cambian de nombre?

¿por qué la Feria de Abril es en mayo?

¿por qué han subido tanto los huevos?

A esta lista se suman otras cuestiones más triviales o científicas, como por qué no hay luz en el espacio, por qué suenan las tripas, por qué la sandía es símbolo de Palestina o por qué se pegan los bostezos.

El informe también indica un fuerte interés por el significado de términos vinculados a la actualidad, como edadismo, queer, PH, DANA, woke, Berghain, nuda propiedad, FOMO, PEC y el concepto de ‘la hora espejo’, cuando coinciden los números de horas y minutos en relojes digitales.

¿Qué es mejor…? Las dudas más repetidas

Por último, Google recoge las comparativas más buscadas del tipo “¿qué es mejor…?”, entre ellas: