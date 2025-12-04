Un mapache irrumpe en una licorería, destroza botellas y aparece "durmiendo la mona" en el baño

Un mapache curioso -y con poca tolerancia al whisky- se ha convertido en protagonista inesperado en el condado de Hanover, en Virginia (Estados Unidos). El animal se coló de madrugada en una tienda de alcohol cerrada, tiró varias botellas al suelo y acabó tumbado junto al inodoro, aparentemente borracho, hasta que lo encontró un empleado al abrir el local.

Según el servicio de protección animal del condado, el pequeño intruso habría entrado por el falso techo del establecimiento: una de las placas se desprendió, el mapache cayó dentro de la tienda y, en el impacto, rompió parte del género expuesto. Entre cristales y charcos de licor, el animal habría probado el contenido de varias botellas de whisky antes de retirarse al baño, donde fue localizado después, estirado en el suelo y sin muchas ganas de moverse.

El personal llamó a control animal y una agente trasladó al mapache al refugio de Hanover County Animal Protection and Shelter. Allí pasó unas horas en observación, somnoliento pero sin signos de heridas graves.

Resaca, observación… y vuelta al bosque

Desde el refugio explican que, una vez comprobado que no presentaba fracturas ni síntomas neurológicos preocupantes, simplemente lo dejaron descansar hasta que "se le pasó la borrachera". Después fue devuelto a una zona natural cercana.

El incidente se ha saldado con daños materiales en la tienda -se calcula que el valor de las botellas rotas asciende a varios cientos de dólares-, pero sin consecuencias para el animal ni para el personal del establecimiento.

Por qué cada vez vemos más mapaches en tiendas y ciudades

El protagonista de esta historia es un mapache boreal (Procyon lotor), una especie típica de Norteamérica conocida por su habilidad para abrir contenedores, colarse en casas y rebuscar comida allí donde la encuentra. Son omnívoros, nocturnos y extremadamente curiosos, lo que los convierte en visitantes habituales de zonas urbanas y suburbios donde hay basura, comida almacenada o refugios fáciles como garajes y falsos techos.

Expertos en fauna urbana recuerdan que, aunque su aspecto resulte simpático, los mapaches pueden transmitir enfermedades y reaccionar de forma imprevisible si se sienten acorralados. La recomendación general es no acercarse ni intentar alimentarlos y llamar siempre a los servicios de control animal si se cuelan en un edificio.