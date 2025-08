El sitio más anhelado en un avión: cómo saber si me ha tocado un sitio de ventana en mi viaje

Viajar en avión despierta emociones encontradas: la ilusión de llegar a un nuevo destino se mezcla con la incertidumbre de no saber dónde nos tocará sentarnos. El momento de entrada al avión suele ser muy tenso, tanto por la colocación de la maleta como por este motivo. Aunque cada pasajero tiene sus preferencias, el asiento de ventana suele encabezar la lista de deseos para aquellos que no tienen vértigo o miedo a volar. Poder viajar en dicho asiento garantiza mejores vistas, mayor privacidad y, en ocasiones, un extra de descanso. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que la suerte nos sonría y logremos ese codiciado sitio junto a la ventanilla?

La mayoría de las aerolíneas ofrecen dos opciones: dejar la elección de asiento en manos de la compañía o pagar un suplemento para escogerlo previamente. Si optas por la primera, tu plaza se adjudica de forma automática, sin tener en cuenta preferencias. Esto implica el riesgo de recibir un asiento de pasillo, de medio o ventanilla, de manera completamente fortuita. Cuando decides abonar la tarifa adicional, normalmente desde el momento de la reserva o durante el check-in online, la selección es inmediata y te permite asegurarte el espacio que más te convenga.

Así suelen estar colocados los asientos del avión

Cada avión dispone de un plano que indica la disposición de filas y columnas, aunque no siempre es pública. En una aeronave con configuración estándar de seis asientos por fila (tres a cada lado del pasillo), estos suelen ir identificados con las letras A, B, C —pasillo— D, E, F, o bien A, B, C, D, E, F, dependiendo de la aerolínea. Siguiendo el abecedario de izquierda a derecha, la A y la F son los preciados asientos que corresponden a las ventanillas; la B y la E, a los asientos intermedios; mientras que la C y la D se reservan a los pasillos.

¿Cómo comprobar el asiento que me toca en el avión?

Durante la reserva: Muchas webs muestran el ‘seating plan’ antes de finalizar la compra.

Muchas webs muestran el ‘seating plan’ antes de finalizar la compra. En el check-in online: Normalmente, 24 o 48 horas antes del vuelo, podrás ver el mapa y optar por cambiar tu plaza si el sistema lo permite.

Normalmente, 24 o 48 horas antes del vuelo, podrás ver el mapa y optar por cambiar tu plaza si el sistema lo permite. Aplicaciones móviles: Servicios como SeatGuru o SeatMaestro ofrecen planos detallados, reseñas de cada asiento (legroom, proximidad a baños o salidas) y valoraciones de usuarios.

Estrategias para asegurar el asiento de ventana

Anticípate : Realiza el check-in online tan pronto como se abra el proceso. La mayoría de aerolíneas permiten elegir asiento de forma gratuita durante esta fase, si no lo hiciste al reservar.

: Realiza el check-in online tan pronto como se abra el proceso. La mayoría de aerolíneas permiten elegir asiento de forma gratuita durante esta fase, si no lo hiciste al reservar. Programa una alerta: Aplicaciones especializadas avisan cuando se libera un asiento de ventana; bastará un clic para cambiarlo.

Aplicaciones especializadas avisan cuando se libera un asiento de ventana; bastará un clic para cambiarlo. Compras de última hora: Algunas aerolíneas subastan asientos premium, incluidos los de ventana con más espacio. Mantente atento a correos y notificaciones.

Algunas aerolíneas subastan asientos premium, incluidos los de ventana con más espacio. Mantente atento a correos y notificaciones. Prioriza la fidelidad: Socios de programas de viajero frecuente suelen disfrutar de asignación preferente al hacer el check-in.

Socios de programas de viajero frecuente suelen disfrutar de asignación preferente al hacer el check-in. Prueba suerte en el aeropuerto: Si todo lo anterior falla, solicita amablemente al personal de facturación un cambio de asiento; la cortesía puede abrir puertas inesperadas.

Estas son las ventajas de sentarse junto a la ventana

Vistas únicas: desde las nubes hasta los paisajes más recónditos, la ventana es la mejor parte para disfrutar del entorno.

desde las nubes hasta los paisajes más recónditos, la ventana es la mejor parte para disfrutar del entorno. Menos interrupciones : evitamos levantarnos cuando otros viajeros lo necesiten de forma continuay el paso del carrito del servicio.

: evitamos levantarnos cuando otros viajeros lo necesiten de forma continuay el paso del carrito del servicio. Privacidad: Estamos en el extremo del avión y no tienen tanta visibilidad de nosotros.

Elegir o conseguir el ansiado asiento de ventana requiere algo de método y previsión, pero permite que la experiencia de volar sea mucho más placentera, especialmente si no se tiene vértigo. Planifica con tiempo, saca partido de las herramientas digitales y, sobre todo, mantén la ilusión: tu próxima viaje ideal puede estar a un simple clic de distancia.