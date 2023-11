Sunak apela a la responsabilidad internacional frente a la IA

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha recalcado este jueves que los líderes mundiales tienen la «responsabilidad» de abordar los peligros de la Inteligencia Artificial (IA), ya que pueden tener la escala de «una pandemia o una guerra nuclear».

El inquilino de Downing Street ha sido el anfitrión de la primera cumbre internacional sobre IA en la que 28 países –entre ellos China y Estados Unidos– han analizado durante miércoles y jueves tanto las oportunidades como retos de una carrera tecnológica que parece ir más rápido de lo que los propios científicos querrían.

La cita ha tenido lugar en Bletchley Park, la mansión victoriana en Buckinghamshire que se convirtió en el centro de operaciones donde 10.000 criptoanalistas descifraban a diario los mensajes cifrados con los que se comunicaba el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. En el discurso de clausura, Sunak ha dicho que la IA ofrece un cambio «transformador», pero que también conllevaba el potencial de causar daños sociales como prejuicios y desinformación con la amenaza que eso supone para las democracias.

Los 28 países participantes, junto con la UE, han acordado una declaración conjunta donde se reconoce que la IA «presenta enormes oportunidades globales», pero que debería desarrollarse de una manera «centrada en el ser humano, confiable y responsable». Se trata de la primera declaración internacional sobre la llamada «IA de frontera», el término utilizado por el Gobierno británico para referirse a una IA que podría superar las capacidades de los sistemas más avanzados de la actualidad.

El gran reto al que se enfrentan ahora las potencias mundiales es mitigar los riesgos del desarrollo tecnológico –que incluyen posibles violaciones de la privacidad y el desplazamiento de puestos de trabajo–, maximizando al mismo tiempo los beneficios.

Sunak ha mantenido conversaciones a puerta cerrada con, entre otros, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la primera ministra italiana, Georgia Meloni, y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, quien pidió centrarse en las «amenazas cotidianas» de la IA, como la discriminación y la desinformación, así como en los miedos «existenciales».

Estados Unidos ha anunciado la creación del Instituto de Seguridad de IA que, según la Casa Blanca, trabajaría junto con su homólogo del Reino Unido.

El primer ministro británico quiere posicionar a la Global Britain post Brexit como el «salvaguarda» ante los riesgos de IA. Su intención es que esta sea la primera de una serie de cumbres internacionales periódicas sobre IA, siguiendo el modelo establecido por las conferencias del G7, el G20 y la COP.

Entre los participantes a la cumbre también ha habido responsables de las grandes tecnológicas, entre ellos el multimillonario Elon Musk, propietario de X, antes conocido como Twitter, quien advirtió de que la IA podría conducir a la extinción de la humanidad, aunque muchos expertos consideran que tales advertencias son exageradas. Con todo, Sunak ha señalado que gestionar los riesgos planteados por la inteligencia artificial era demasiado importante para dejarlo en manos de las grandes empresas tecnológicas y que no se les podía dejar a ellas «marcar sus propios deberes».

Downing Street no logró contar con personajes clave como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, o el canciller alemán, Olaf Scholz. No obstante, Tino Cuellar, presidente del grupo de expertos Carnegie Endowment for International Peace, calificó la cumbre como un «golpe diplomático» para el Gobierno del Reino Unido y señaló que era «un logro notable» reunir a representantes de Estados Unidos y la UE, así como del mundo en desarrollo.

Algunos habían criticado la inclusión de China en un momento de relaciones tensas con Occidente, a pesar de que el país es un actor clave en la tecnología de inteligencia artificial. Pero Cuellar dijo: «La presencia de China es importante porque proporciona una indicación de que ésta será una conversación verdaderamente global. Pensamos en los países que enfrentan oportunidades en términos de su propio desarrollo económico, así como en los países que aportan conocimientos tecnológicos serios, y es difícil imaginar cómo algunas de esas conversaciones pueden ocurrir sin la representación completa de países de todo el mundo».

A medida que la IA irrumpe en la conciencia pública, algunos investigadores ya están pidiendo una pausa en su desarrollo.