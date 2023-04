«La tendencia a adoptar perros y gatos aumenta cada año»

El próximo 8 de octubre miles de personas se darán cita en Madrid en una nueva edición (y ya van doce) de la carrera más famosa por la Adopción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía y contra el Abandono y Maltrato Animal. LA RAZÓN ha hablado con Alejandra Botto, embajadora del evento y presidenta de la Fundación Arca de Noé, para quien este año será muy especial ya que en la línea de salida no estará su inseparable chihuaha Nicka, fallecida a finales del año pasado.

Este año Perrotón cambia de nombre y se convierte en Perrotón Madrid 2023 Nicka Run. ¿Qué nos puedes contar sobre Nicka?

Nicka compartió conmigo trece años y fue la que me animó indirectamente a empezar y compartir todos estos años este proyecto. He tenido muchos perros a lo largo de mi vida, pero ella era de otra galaxia… Ahora Perrotón Madrid merecía más que nunca llevar su nombre para homenajearla, y por eso se llamará a partir de este año Nicka Run.

Todas las ediciones son emotivas, ¿esta lo va a ser especialmente por la ausencia de Nicka?

Sí, sobre todo para mí, lógicamente. La pérdida de cualquier ser al que amas es muy difícil de llevar. Cada uno lo llevamos como podemos y cada persona necesita un tiempo para asimilarlo. Yo por supuesto sé que ya no está físicamente, pero la siento muy cerca. Y eso me hace sentir muy tranquila. Es complicado y maravilloso a la vez sentir como siento.

No vamos a ponernos tristes, Perrotón siempre se ha caracterizado por su alegría. ¿Cómo te gustaría que fuera la carrera? ¿Qué te gustaría conseguir?

Perrotón genera siempre momentos felices: nada ni nadie va a cambiar eso. Trabajamos en positivo desde hace 12 años para generar cambios en la conciencia de todos, y eso va dando su fruto y nos hace inmensamente felices. Ayudar a quienes más lo necesitan, a los más desfavorecidos, y también vivir y sentir las emociones que solo en esta iniciativa compartimos y vivimos los miles de «dog lovers» es realmente un regalo de vida.

¿Qué novedades nos puedes adelantar de la carrera de este año?

Todos los años hay miles de sorpresas (que no se dicen, jajaja, por eso lo son), pero este año puedo adelantar que tenemos muchas relacionadas con la innovación en la salud de los perros, el homenaje de Nicka, la colaboración del mejor ecochef del mundo, un gran concierto en el Escenario Principal y premios y muchos regalos para todos los participantes.

¿Cómo van las inscripciones?

Acabamos de abrir inscripciones el día 15, pero sí que es cierto que ha habido una primera avalancha de los más fieles y leales «perrotoners», porque además siempre tenemos sorpresas especiales para los que primero se inscriben… ¡Va como un tiro este año! ¡Estamos superfelices y muy agradecidos con toda la gente que nos sigue!

¿Cómo ves la evolución del abandono de mascotas en este momento en España?

Bueno, el abandono se sigue produciendo, pero la obligatoriedad de la identificación animal impulsada por los Colegios de Veterinarios y las constantes campañas de productoras como Abott y el hecho de que cada día haya más información en el ciudadano gracias a las campañas de comunicación y concienciación hacen que cada día se abandonen menos animales. Lógicamente, hay que seguir trabajando y queda mucho por hacer, pero las nuevas generaciones parecen ya más concienciadas en materia de adopción y en promover la lucha contra el abandono animal. Y, en todo caso, hay una clara tendencia a adoptar perros y gatos que crece exponencialmente cada año.

¿Tenéis algún nuevo proyecto en mente en la lucha contra el abandono y el maltrato?

Sí… Perrotón trabaja también colaborando directamente con los animales abandonados y acogidos en el centro de protección animal de la Fundación «El Arca de Noé» y también ayudando a través del Seguro Perrotón by Preventiva a financiar los tratamientos de todos los perros, especialmente senior (muy abandonados por la sociedad), que no tienen acceso a los veterinarios por falta de recursos económicos... Por otro lado, estamos trabajando directamente con el Ayuntamiento de Madrid y Patrimonio Histórico para mejorar la vida de los felinos del Parque de El Retiro, ayudando a sus gestores a controlarles no solo por el bienestar de ellos, sino también como es lógico por la salud de todos los madrileños y visitantes.