Tienes un minuto para encontrar los 13 animales de esta ilusión óptica

Internet es una fuente inagotable de entretenimiento. Ahora bien, algo con lo que tenemos que tener cuidado y que todos hemos aprendido en los últimos años, es que necesario aprender a discernir entre el buen entretenimiento… y el mal entretenimiento. Coger el teléfono móvil y “engancharnos” a una cadena de vídeos de menos de 30 segundos, no puede ser considerado “buen entretenimiento” bajo ningún estándar. Sin embargo, utilizar internet para resolver acertijos o desafíos puede ser muy positivo para nuestro cerebro.

El cerebro es un órgano que necesita ser ejercitado continuamente. Y tratar de resolver estos acertijos que encontramos en internet puede ponerlo a trabajar… en lugar de ser un simple receptor pasivo de información, que es lo que suele ocurrir con otras fuentes de entretenimiento menos saludables. Otra ventaja de estos acertijos es que nos permitirán desconectar durante un ratito y dejar de pensar en el trabajo, el estrés, etc.

El desafío de hoy es bastante divertido. Lo compartió la publicación británica “Mirror” y consiste en identificar los 13 animales que forman parte de esta ilusión óptica. Y para conseguirlo sólo tienes un minuto, así que ¡concéntrate y hazlo lo mejor que puedas!

Encuentra los 13 animales que forman esta interesante ilusión óptica mirror.co.uk

Como ya hemos explicado, tratar de resolver acertijos visuales es una opción de entretenimiento que resulta siempre provechosa. Pero es mucho más que una simple forma de pasar el rato. Solventar los problemas que nos plantean estos desafíos exige de una amplia gama de habilidades, como el enfoque, la memoria, la agilidad, la comprensión, la creatividad, etc. Afortunadamente, los mismos acertijos visuales que tratamos de resolver también nos sirven para entrenar las competencias necesarias para resolverlos.

Y es que, de la misma forma que el deporte es la mejor herramienta de la que disponemos para mejorar la fuerza, resistencia y elasticidad de nuestros músculos, tratar de resolver estos ejercicios mentales es de gran utilidad para aumentar nuestra agilidad mental. Y obligarse a realizarlos de forma regular resulta fundamental para conservar nuestras capacidades mentales y para fortalecerlas frente al deterioro cognitivo que -irremediablemente- a todos nos llega con la edad.

Aunque también hay otros muchos hábitos que podemos incluir en nuestra rutina diaria... y que nos servirán para estimular la actividad cerebral y el razonamiento lógico y para fortalecer nuestra memoria. Por ejemplo, podemos prescindir de la calculadora del teléfono móvil para hacer los cálculos sencillos de nuestro día a día, podemos leer de forma habitual durante -al menos- una hora cada día o podemos practicar y aprender nuevos idiomas.

La Solución:

Aquí estaban escondidos los 13 animales mirror.co.uk

La mayoría de las personas que intentan resolver este reto no lo consiguen… y todos explican lo mismo. Los primeros cinco animales (el elefante, el burro, el perro, el gato y el ratón) eran muy fáciles de encontrar. El resto empezaban a ser un poquito más peliagudos… así empezábamos a descubrir un mosquito en el muslo trasero, un pez en el ojo, una tortuga en la oreja, la serpiente en la cola, el delfín en la trompa y un cocodrilo en la boca. Ahora bien, cuando quedaban sólo dos por adivinar la cosa se ponía mucho más complicada, porque “estaban cogidos por pinzas” y era prácticamente imposible reconocerlos. Nos referimos -como no- al langostino en el hueco de las piernas delanteras y la supuesta cabeza de un pájaro en la cabeza.