No tires las pelusas de la secadora a la basura: este es el motivo

Cada vez que se limpia el filtro de pelusas de la secadora, se suele desechar un material que, en realidad, puede tener varios usos prácticos.

La pelusa está compuesta principalmente por fibras textiles naturales como algodón o lana, y puede convertirse en un recurso útil en lugar de terminar en la basura.

Encendedor casero para barbacoas y chimeneas

Mezclando la pelusa con un poco de aceite de cocina, se pueden formar pequeñas bolas que sirven para encender carbón en barbacoas o leña en chimeneas.

La combinación de fibras naturales y aceite genera una llama rápida y sostenida, ideal para este tipo de uso al aire libre. Es importante encender las bolas con cuidado, utilizando cerillas largas o un encendedor, y mantener una distancia segura del cuerpo y de materiales inflamables.

Precauciones a tener en cuenta

No toda la pelusa es adecuada para este propósito. Las fibras sintéticas, como poliéster o nailon, no deben usarse porque pueden derretirse, emitir malos olores o liberar vapores tóxicos.

Antes de preparar los iniciadores, se debe revisar la pelusa y retirar restos de botones, cremalleras u otros objetos pequeños que puedan haberse quedado atrapados en el filtro.

Este método solo debe aplicarse en exteriores y con precaución, manteniendo a los niños alejados.

Otros usos prácticos

Más allá de su función como encendedor, la pelusa de la secadora puede aprovecharse de otras formas:

Manualidades y rellenos : ideal para proyectos de decoración o bricolaje.

: ideal para proyectos de decoración o bricolaje. Absorbente de humedad : colocada en rincones húmedos, ayuda a reducir la humedad ambiental.

: colocada en rincones húmedos, ayuda a reducir la humedad ambiental. Control de maleza en jardines: puede esparcirse sobre la tierra para limitar el crecimiento de plantas no deseadas.

Cómo almacenar la pelusa

Para poder reutilizarla, lo mejor es guardar la pelusa en un frasco cerrado y mantenerla en un lugar seco. De esta manera, se asegura que esté lista para su uso en encendedores sin riesgo de deterioro.