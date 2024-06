Transforma tu vida con la regla del 3-30-300 para alcanzar la felicidad

¿Qué es la felicidad? La respuesta a esta pregunta puede ser el comienzo de un camino. Saber identificar qué factores hacen que nuestra vida sea más agradable encamina nuestras acciones hacia la búsqueda de esa sensación de plenitud tan anhelada por cualquier ser humano. Aristóteles defendía que “la felicidad depende de nosotros mismos”; por lo tanto, es una construcción subjetiva que muchas veces está moldeada por influencias culturales. Sin embargo, un reciente estudio liderado por el investigador y escritor de los Países Bajos, Cecil Konijnendijk, ha desentrañado una serie de factores que considera indispensables para hallar la felicidad en nuestro día a día. La investigación, publicada bajo el título 'The 3-30-300 Rule for Urban Forestry and Greener Cities' y recogida en el portal “ResearchGate”, se basa en tres sencillas reglas que tienen como denominador común la presencia de la naturaleza en nuestras vidas.

La regla del 3-30-300

Para Konijnendijk, la clave de la felicidad está en la naturaleza; ese espacio del que venimos y que se está degradando a marchas forzadas. Por esta razón, en su estudio hace un llamamiento a las administraciones para que conviertan las ciudades en auténticos pulmones verdes. Es un proceso que depende de muchos factores, por lo que Konijnendijk propone tres técnicas para poder disfrutar de la naturaleza y sus beneficios para nuestra salud mental.

La primera regla consiste en “poder ver 3 árboles desde casa”, una forma sencilla de estar en contacto diario con la naturaleza. Tal y como comenta el investigador neerlandés, esto fue un factor crucial durante el confinamiento por el coronavirus. El siguiente consejo va más dirigido a las administraciones, pero puede ser un elemento a tener en cuenta al elegir un lugar donde vivir. Para Konijnendijk, “cada barrio debe estar cubierto en un 30% por árboles”, lo que ayudaría a reducir la contaminación y fomentar el vínculo entre los vecinos. Por último, Konijnendijk propone “vivir a 300 metros de distancia de un parque o bosque” para tener un espacio donde poder desconectar del ajetreo de la ciudad.

Pareja paseando por la naturaleza Pixabay

Distintos estudios sobre la felicidad ponen el foco en el deporte, la meditación o las relaciones interpersonales, pero Konijnendijk destaca la importancia del contacto con la naturaleza. Según un estudio realizado por el portal “Plenitude”, Madrid es la ciudad más verde de España, seguida por Valencia y Bilbao. Para realizar este ranking, se basaron en nueve indicadores como la calidad del aire y del agua, así como la cantidad y calidad de parques y jardines. Seguir este modelo y convertir las ciudades en pulmones verdes donde se puedan realizar actividades y fomentar la interacción entre vecinos es el camino hacia un futuro que priorice la felicidad de las personas.