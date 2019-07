Una niña de 8 años se salva del cáncer tras 52 sesiones de quimioterapia

Delfina es una pequeña niña de 8 años que hace muchos meses comenzó a perder el apetito, a sufrir dolores estomacales, a sufrir diarreas y a vomitar. Las dolencias no cesaban y se temió lo peor. Acabó por confirmarse: Delfina tenía un linfoma de Burkitt, un cáncer en el sistema linfático que es más habitual entre los más pequeños. Tras un largo proceso, la familia ha confirmado la mejor noticia posible: la niña se ha recuperado tras someterse a 52 sesiones de quimioterapia.

La página de Facebook “Todos por Delfi” se ha encargado de narrar todo el proceso al que ha tenido que someterse; la cuenta la llevaban sus padres y han sido quienes han estado con la niña. Mayra, su madre, ha explicado que tuvo que dejar su trabajo para poder acompañar a la niña durante el tratamiento y que consiguió financiar el tratamiento gracias a la fundación “Flexer”, que se encarga de apoyar a los niños con cáncer.

En declaraciones al diario argentino “Clarín”, la niña explicó que “la primera vez que le internaron pensaba que le iban a tratar mal, no les contestaba nada, pero después se acostumbró a los doctores, a las inyecciones. Ya no lloro cuando me sacan sangre”.

Juan José Chaín, doctor del área de Hemato Oncología que ha formado parte del equipo encargado de tratar a la niña, ha confirmado que no es seguro que la niña no pueda sufrir una recaída en un futuro y que continuarán revisándola “para poder liberarla de la enfermedad”. Delfina seguirá una dieta adaptada y tendrá cuidados especiales, informa Ep.