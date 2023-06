El verano será más cálido de lo normal y más lluvioso

Pese a las lluvias actuales, este verano se prevé que sea muy cálido en nuestro país, sobre todo en el Mediterráneo, Baleares y Canarias, y podría ser más tormentoso y con más precipitaciones de lo habitual. Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según ha indicado su portavoz, Rubén del Campo. En este sentido, existe una «alta probabilidad» de que los meses estivales sean «muy cálidos» en todo el país, y que este verano se sitúe entre los cinco más calurosos de los últimos 30 años, informa Ep.

Del Campo ha declarado que no se observa una tendencia clara en el comportamiento de las precipitaciones para los meses de junio, julio y agosto en Galicia, Cantábrico y Canarias, pero sí se observa la probabilidad de entre un 40 y un 50% de que el verano sea más lluvioso de lo habitual, sobre todo en las vertientes mediterránea y atlántica de Andalucía. «Eso es significativo, teniendo en cuenta que en el verano no se suelen dar precipitaciones muy elevadas», ha indicado Del Campo, aunque ha considerado que estas lluvias no serán tan abundantes como para paliar la actual sequía meteorológica e hidrológica.

Los modelos de predicción indican un trimestre junio-agosto con entre un 50 y un 60% más de probabilidades de que sea más cálido de lo normal en la Península y de hasta un 70% en los archipiélagos, frente a un porcentaje de entre un 10 y un 20% de que sea más frío de lo normal.

Las altas temperaturas veraniegas llegarán después de que esta primavera sea la más cálida desde que se tienen registros, porque los meses de marzo a mayo han sido extremadamente cálidos, lo que ha provocado que se haya registrado en España una temperatura media de 14,2ºC, lo que supone casi 2ºC más que el promedio del periodo de referencia (1991-2020), e incluso estuvo 0,3ºC por encima de la primavera de 1997, hasta ahora la más cálida desde el año 1961.

«Casi nos estamos acostumbrando ya a hablar de ‘lo más cálido de la serie histórica´, porque en las últimas cuatro estaciones tres han sido las más cálidas: el verano de 2022, el otoño de 2022 y la primavera de 2023», destacó Del Campo. Sobre las precipitaciones, el portavoz de la Aemet confirmó que la primavera fue «muy seca», en concreto la segunda más seca de la serie histórica, por detrás de 1995, con una precipitación en conjunto de 95 litros por metro cuadrado, cifra que supone poco más de la mitad (53%) del periodo de referencia 1991-2020 (en 1995 fueron 85 litros por metro cuadrado en los meses de primavera).

Marzo fue un mes especialmente seco, en el que apenas llovió un 36% de lo normal. Abril fue «extremadamente seco», con lluvias que apenas superaron la quinta parte de lo normal y que lo convirtieron en el más seco desde que hay registros.

Por su parte, mayo acabó de forma «normal» en este aspecto gracias a los continuos chubascos registrados de forma casi generalizada en la Península y Baleares en la segunda quincena. Del Campo destacó que, pese a estas precipitaciones, se mantiene la sequía meteorológica que atraviesa España desde el invierno de 2021-22 y persiste la sequía de larga duración que empezó a finales de 2022.

La Aemet informó también de que 2022 fue el más cálido desde que hay registros en España, el sexto más cálido del mundo y el segundo de Europa. Además, se produjo la temperatura media más alta registrada en nuestro país, con «olas de calor muy destacables por su intensidad, duración y extensión afectada», señaló Rubén Del Campo.