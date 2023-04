¿Te ves capaz? forma 3 triángulos equilateros moviendo 2 de las cerillas de la imagen

Una de las mejores y más saludables formas de pasar el tiempo en internet es tratando de resolver los complicados acertijos y retos visuales que suelen hacerse virales a través de las redes sociales; como los que solemos traerte desde el periódico LA RAZÓN. En esta ocasión, queremos desafiar las capacidades de nuestros lectores con un acertijo bastante complicado.

Lo único que tenemos que hacer es conseguir que la figura que forman las cerillas de la imagen se transforme en tres triángulos equiláteros. Y para hacerlo, sólo podemos mover dos cerillas. En este caso en particular no existe límite de tiempo, así que sientate en un lugar tranquilo y piensa en la mejor manera de resolverlo. Eso sí, ten cuidado y no bajes demasiado el scroll de la pantalla, porque más abajo tendrás la respuesta al acertijo.

¿Eres capaz de resolver el desafío? Sólo tienes que formar 3 triángulos moviendo dos cerillas lovitodo.com

Mucho más que entretenimiento

Como ya hemos explicado, tratar de resolver acertijos visuales es una opción de entretenimiento que resulta siempre provechosa. Es mucho más que una simple forma de pasar el rato. Solventar los problemas que nos plantean estos desafíos exige de una amplia gama de habilidades, como el enfoque, la memoria, la agilidad, la comprensión, la creatividad, etc. Afortunadamente, los mismos acertijos visuales que tratamos de resolver también nos sirven para entrenar las competencias necesarias para resolverlos.

Y es que, de la misma forma que el deporte es la mejor herramienta de la que disponemos para mejorar la fuerza, resistencia y elasticidad de nuestros músculos, tratar de resolver estos ejercicios mentales es de gran utilidad para aumentar nuestra agilidad mental. Y obligarse a realizarlos de forma regular resulta fundamental para conservar nuestras capacidades mentales y para fortalecerlas frente al deterioro cognitivo que -irremediablemente- a todos nos llega con la edad.

Aunque también hay otros muchos hábitos que podemos incluir en nuestra rutina diaria... y que nos servirán para estimular la actividad cerebral y el razonamiento lógico y para fortalecer nuestra memoria. Por ejemplo, podemos prescindir de la calculadora del teléfono móvil para hacer los cálculos sencillos de nuestro día a día, podemos leer de forma habitual durante -al menos- una hora cada día o podemos practicar y aprender nuevos idiomas.

La Solución

Lo dicho: era un desafío accesible, pero muy complicado de resolver en únicamente 30 segundos. Algunos lo habrán descifrado fácilmente, otros se habrán rendido sin que ni siquiera hayan pasado los 30 segundos establecidos y otros se habrán quedado un rato más mirando las cerillas hasta dar con la respuesta por sí mismos. Habrá otros que, sin embargo, ni siquiera habrán tenido la paciencia para intentarlo y habrán bajado directamente por la pantalla para encontrar la solución. Bueno, pues a estos últimos les diremos que lo único que había que hacer era esto:

La Solución lovitodo.com

