Alfonso Fernández, CMO en Samsung Iberia: "La tecnología tiene que romper barreras y mejorar la vida de las personas"

Hace unas semanas Samsung presentó uno de sus proyectos más interesantes del año. No, no se trata de un nuevo móvil o de una nueva tablet, se trata de un proyecto relacionado con el mundo de la salud y, como era de esperar en pleno 2025, con inteligencia artificial. Se trata de una aplicación llamada The Mind Guardian y que es capaz de detectar signos tempranos de deterioro cognitivo.

Dicho así puede que a muchas personas no les parezca relevante. Pero el deterioro cognitivo son esos primeros pasos antes de llegar a problemas de salud tan serios como el Alzheimer.

El Alzheimer es una enfermedad neurológica que se espera que afecte a 1,7 millones de personas en España para el año 2050. No tiene cura o se puede "cronificar". Por eso es tan importante conocer los primeros síntomas tempranos de este tipo de enfermedades e intentar hacer más lenta su progresión, pese a que hoy en día, por desgracia, no tiene un tratamiento eficaz.

The Mind Guardian puede ayudar a personas que están en ese rango de edad donde se suelen dar los primeros casos, conocer si tienen algún problema. "Es un videojuego con inteligencia artificial que, en 45 minutos y con un 97% de precisión, detecta riesgo de deterioro cognitivo", comenta Alfonso Fernández, el CMO & Head of Direct to Consumer de Samsung Iberia.

El videojuego ha sido diseñado como un juego serio, con pruebas que abarcan memoria episódica, semántica y de reconocimiento. "Evita el síndrome de la bata blanca. Hacer esta prueba desde casa, en un entorno seguro y tranquilo, mejora la precisión y la experiencia del usuario", sostiene Fernández.

La palabra Alzheimer asusta y es una enfermedad dura, que como todas las de este tipo, afecta tanto al paciente como al círculo más cercano de personas, como su familia. Por eso, proyectos como The Mind Guardian son tan importantes, tanto por el sector de la población en esa edad de riesgo, pero también en un público más joven cuya última preocupación es el Alzheimer u otros problemas de salud relacionados con el deterioro cognitivo. "Para mí la palabra clave es concienciar y para ello tenemos que unirnos y cambiar la forma de pensar", comenta Fernández. "La sociedad ha avanzado mucho en concienciación de cardiología o cardiopatía, somos más conscientes de la importancia de los hábitos de vida saludables para su prevención", declara.

De una noticia en 2022 a una aplicación con un 97% de precisión en tres años

Fernández recuerda que todo este proyecto empezó en septiembre de 2022 cuando leyeron una noticia sobre los avances de la Universidad de Vigo en la investigación del deterioro cognitivo. "A partir del momento que vimos esa noticia, Samsung se puso en contacto con la universidad y empezamos a colaborar".

"La Universidad de Vigo aporta todos los conocimientos, las pruebas con pacientes a través del hospital, mientras que nosotros nos encargamos de la democratización, de la mejora y facilitar que la aplicación funcione de forma correcta en su desarrollo" declara el ejecutivo de la firma surcoreana. Este tipo de estudios son importantes, pero más lo es llegar al mayor número de sitios posibles para realizar las pruebas. "Samsung también apoya en todo lo que es la inversión para que llegue a las personas adecuadas, el networking o cerrar acuerdos con todo tipo de instituciones o asociaciones, como la comunicación masiva para darlo a conocer", finaliza.

Captura de pantalla de la aplicación The Mind Guardian Samsung

Las colaboraciones público-privadas son comunes en el mundo de la salud, pero puede parecer curioso ver a empresas tecnológicas más enfocadas en la tecnología de consumo, como es el caso de Samsung, apostar por proyectos que no tienen un enfoque de salud tan grande o tan directo a una población general como puede ser el uso de relojes inteligentes.

"La tecnología tiene que servir para romper barreras y mejorar la vida de las personas. Durante 12 años y bajo el paraguas de tecnología con propósito, Samsung empezó a desarrollar proyectos que cumplan con este lema y este proyecto está dentro del área de calidad de vida", finaliza Fernández.

The Mind Guardian está disponible para cualquier tablet basada en Android y la aplicación se puede descargar gratuitamente desde Google Play Store o desde la tienda de aplicaciones de Samsung. La prueba dura unos 45 minutos y requiere cierta concentración, pero los resultados puede llegar a ser importantes para que la vida de muchas personas que podrían estar afectadas por los primeros signos del deterioro cognitivo sean un poco mejor.