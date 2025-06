Antes de 'Rick y Morty' y 'BoJack Horseman', esta serie animada en streaming ya lo hacía todo: humor absurdo, corazón y aventuras locas

Tenemos que quitarnos de la cabeza eso de que "las series de animación son para niños", y más cuando tenemos ejemplos tan claros que desmontan esa teoría. Si creciste en los 2000 o simplemente te dejaste llevar alguna vez por un dibujo animado aparentemente absurdo, es muy probable que esta serie te suene. Y mucho. Creada por la mente inquieta de Pendleton Ward, nació como un corto experimental y, dos años más tarde, acabó siendo uno de los títulos más influyentes de la animación reciente.

Tras ser rechazados por Nickelodeon, cuando esta serie aterrizó en Cartoon Network allá por 2010, pocos imaginaban que acabaría marcando a toda una generación. Y no solo eso: convirtiéndose en una especie de refugio para quienes buscaban algo más que simples dibujos animados, porque aquí hay humor surrealista, sí, pero también momentos de ternura y otros que, sin previo aviso, te dejan pensando en el sentido de la vida. Eso por no hablar de sus personajes, con los que es imposible no encariñarse, cuyas voces originales (Jeremy Sada, John DiMaggio y Olivia Olson, entre otros) ya forman parte de la memoria de millones de personas.

La pionera que marcó a una generación (y sigue siendo una joya oculta para muchos)

Ambientada en la Tierra de Ooo, un mundo postapocalíptico tan mágico como surrealista, esta serie sigue las locas peripecias de dos personajes que no se parecen a nada que hayas visto antes. Se trata de Finn, un niño valiente y entusiasta, y su mejor amigo y hermano adoptivo Jake, un perro con poderes que le permiten cambiar de forma y tamaño, con un corazón que no le cabe en el pecho. Juntos, recorren este lugar y viven aventuras épicas, ayudan a otros personajes y enfrentan villanos de todo tipo: monstruos, brujas, dulces parlantes y reinos delirantes, como Chuchelandia, el Reino Helado, el Reino del Fuego y la Nocheosfera. Por supuesto, siempre con un toque de humor absurdo, emoción y lecciones inesperadas.

Aunque a simple vista pueda parecer una serie infantil llena de colorines y personajes extravagantes, si le das una oportunidad verás con tus propios ojos cómo esconde capas profundas sobre la amistad, el crecimiento personal, el amor, la pérdida y el paso del tiempo. Por ello, críticos y fans -que rara vez se ponen de acuerdo en animación- coincidieron en que esta serie es especial. En la web de reseñas Rotten Tomatoes, presume de un 100% de aprobación de la crítica y un 94% del público, algo prácticamente imposible de ver en una serie con tantas temporadas. Y en otras plataformas, como FilmAffinity, ha conseguido mantenerse con una nota alta (7,5/10) a pesar del paso del tiempo... y de las modas.

¡Claro que sí! Nos referimos a 'Hora de aventuras', cuyo título original es 'Adventure Time with Finn & Jake', aunque nadie la conozca así. La serie solo se encuentra completa en Max, con sus 10 temporadas y 279 capítulos, pero si no tienes cuenta y quieres quitarte el gusanillo, puedes ver las entregas 1-8 en Netflix y Movistar Plus+. Y no te extrañes cuando veas tiempos de duración distintos, es que estas plataformas fusionan dos episodios en uno, siendo la duración real la del servicio de HBO: 12 minutos.