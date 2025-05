Apple añade dos de sus populares iPhone a la lista de productos "vintage"

Apple ha añadido nuevos modelos de iPhone a su lista de productos obsoletos y vintage. Esta lista consta de los productos de Apple más antiguos, los cuales no tienen acceso a reparaciones o su reparación está limitada a las existencias de piezas de los Apple Store o servicios autorizados. Este año se ha actualizado varias veces, pero en esta ocasión, les ha tocado entrar a algunos modelos de iPhone 7 y iPhone 8.

En concreto, han entrado en la lista el iPhone 7 Plus y dos modelos del iPhone 8, todos ellos ya son considerados vintage. Apple ha añadido los modelos de 64 GB y 256 GB del iPhone 8, pero no el de 128 GB, ya que se vendió durante más tiempo que los demás. Y el factor tiempo es muy importante a la hora de que los productos entren o no en la lista.

¿Qué quiere decir que un producto sea obsoleto o vintage?

Los productos de Apple son conocidos por su durabilidad y tecnología de vanguardia, lo que hace que muchos usuarios los conserven durante varios años. Sin embargo, con el tiempo, Apple descontinúa ciertos modelos, lo que lleva a la clasificación de estos dispositivos como vintage u obsoletos.

Un producto de Apple se considera vintage cuando ha sido descontinuado por la compañía durante más de 5 años, pero menos de 7 años. Durante este período, el producto aún puede recibir soporte técnico y reparaciones, aunque con ciertas restricciones. Apple sigue ofreciendo piezas de repuesto, pero la disponibilidad de estas puede ser limitada dependiendo del modelo. Los usuarios de productos vintage pueden encontrar dificultades al buscar repuestos, ya que Apple puede haber dejado de fabricarlos.

Por otro lado, cuando un producto supera los 7 años desde su descontinuación, pasa a ser obsoleto. En este caso, Apple ya no ofrece soporte ni reparaciones, lo que significa que no se puede reparar a través de la compañía, y los productos obsoletos quedan fuera de circulación en términos de atención oficial.

Es importante recordar que, aunque un dispositivo sea considerado vintage o incluso obsoleto, algunos pueden seguir funcionando perfectamente, dependiendo del cuidado que se les haya dado.