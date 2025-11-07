Así funcionaba el colegio ilegal que Mark Zuckerberg montó en su mansión (y que sus vecinos han conseguido cerrar)

Las excentricidades de los directivos de las grandes corporaciones tecnológicas mundiales afectan a las personas que los rodean y una buena prueba de ello la encontramos en los vecinos del CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

Así, si hace unos meses te contamos que Zuckerberg había regalado a sus vecinos auriculares con cancelación de ruido para que pudieran sobrellevar mejor unas obras en su inmensa propiedad que no cesan desde hace ocho años, ahora acabamos de saber que estos mismos vecinos han conseguido cerrar una escuela ilegal que el padre de Facebook había montado en su mansión.

Zuckerberg se ve obligado a cerrar el colegio ilegal que tenía en su mansión de Palo Alto

Como desvela un reciente informe del medio WIRED, Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan se vieron obligados a cerrar una escuela privada que operaba sin licencia dentro de su residencia de Palo Alto en California, tras años de quejas por parte de los vecinos y debido a la intervención de las autoridades municipales.

De hecho, el citado medio tuvo acceso a un total de 1.665 páginas de documentos sobre esta disputa vecinal, dentro de los cuales se incluyen 311 registros, presentaciones legales, planes de construcción y correos electrónicos, que fueron presentados en una solicitud de registro público ante el Departamento de Planificación y Servicios de Desarrollo de Palo Alto.

Tal como se detalla en estos documentos, el centro educativo ilegal de Zuckerberg se llamaba "Bicken Ben School" en honor a una de las mascotas de la familia, llevaba funcionando desde el año 2021 y ofrecía educación de estilo Montessori a un número de estudiantes que oscilaba entre los 35 y los 40 alumnos.

Una de las entradas a la propiedad de Zuckerberg en Palo Alto, California Loren Elliot Redux

En concreto, el pasado mes de marzo, las autoridades de Palo Alto notificaron formalmente a los representantes legales de los Zuckerberg que debían cesar las actividades de la escuela antes del 30 de junio de 2025, debido a la ausencia de los permisos de "uso condicionado" requeridos por la ciudad para operar en una zona residencial.

Como explican los vecinos de Zuckerberg, la existencia de esta escuela generó constantes molestias entre los residentes, los cuales llevan unos 10 años denunciaron tráfico, ruido excesivo y un trato preferencial por parte de las autoridades locales hacia la familia Zuckerberg. Tras expresar su malestar a través de comunicaciones oficiales y correos electrónicos al departamento de urbanismo, acusando a la familia Zuckergberg de alterar la convivencia en el vecindario, los vecinos intensificaron sus protestas al entender que el ayuntamiento tardaba demasiado en tomar medidas debido a que estaban denunciando a una familia multimillonaria.

Por su parte, el portavoz de la familia Zuckerberg se ha limitado a afirmar que la escuela no fue cerrada, sino que "se mudó", aunque no ha especificado ni la nueva ubicación de la misma ni si esta sigue operando con el mismo nombre que tenía hasta ahora.