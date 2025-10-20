Caída Canva: mejores alternativas gratuitas y cuándo se podrá volver a usar la aplicación

Hoy no es lunes creativo. Miles de diseñadores, profesores, estudiantes, creadores de contenido y pequeñas empresas han amanecido hoy con un mensaje inesperado: Canva no funciona. La plataforma de diseño gráfico, utilizada por más de 170 millones de personas en todo el mundo, ha sufrido una caída global que impide acceder tanto a su versión web como a la aplicación móvil.

El error comenzó a detectarse a primera hora de la mañana del lunes 20 de octubre de 2025, cuando los usuarios intentaban iniciar sesión en la web de Canva y se encontraban con un mensaje de aviso: “Error del servidor. Espera un momento antes de intentarlo de nuevo o vuelve a la página de inicio de Canva”.

Plataformas como Downdetector, especializada en registrar interrupciones en servicios digitales, han confirmado el pico de incidencias en distintos países, incluyendo España, México, Argentina y buena parte de Europa. En redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), miles de usuarios han compartido capturas del mensaje de error, generando la etiqueta #CanvaDown, que se ha convertido rápidamente en tendencia mundial.

Desde la propia compañía, por ahora, solo se ha informado que el equipo técnico “está trabajando para resolver el problema lo antes posible”, aunque no se ha especificado el tiempo estimado de recuperación. En la web Canva Status, donde la empresa publica el estado en tiempo real de sus servicios, se detalla que el fallo afecta tanto a la carga de proyectos como a la sincronización de archivos en la nube.

¿Qué ha pasado con Canva?

Aunque la empresa no ha dado una explicación oficial detallada, todo apunta a un error en los servidores que podría estar relacionado con una actualización del sistema o un fallo en la infraestructura de almacenamiento en la nube. Este tipo de incidencias, habituales en grandes plataformas, suelen resolverse en unas pocas horas, aunque los usuarios temen perder proyectos en curso o interrupciones en campañas programadas.

No es la primera vez que Canva sufre una caída de este tipo. En junio de 2023, un problema en sus servidores provocó interrupciones intermitentes durante casi seis horas. En aquella ocasión, la compañía ofreció disculpas públicas y garantizó que los datos de los usuarios no se habían visto comprometidos.

Alternativas gratuitas a Canva mientras vuelve a funcionar

Mientras el servicio se restablece, existen varias herramientas gratuitas y en línea que permiten continuar trabajando en proyectos de diseño, presentaciones o redes sociales. Estas son algunas de las mejores alternativas a Canva disponibles ahora mismo:

Adobe Express (antes Spark): Ofrece plantillas profesionales y permite editar fácilmente diseños para redes sociales, carteles o folletos. Su integración con Adobe Stock y Creative Cloud lo convierte en una de las opciones más sólidas.

Ofrece plantillas profesionales y permite editar fácilmente diseños para redes sociales, carteles o folletos. Su integración con Adobe Stock y Creative Cloud lo convierte en una de las opciones más sólidas. VistaCreate (antes Crello): Muy similar a Canva en interfaz y funciones. Incluye plantillas animadas, un editor sencillo y una biblioteca de recursos gratuitos, además de sincronización en la nube.

Muy similar a Canva en interfaz y funciones. Incluye plantillas animadas, un editor sencillo y una biblioteca de recursos gratuitos, además de sincronización en la nube. Fotor: Especialmente útil para la edición de fotografías y creación de collages. Dispone de una versión gratuita completa y una app móvil muy valorada.

Especialmente útil para la edición de fotografías y creación de collages. Dispone de una versión gratuita completa y una app móvil muy valorada. Pixlr: Una alternativa ligera que funciona directamente en el navegador y no requiere registro. Es ideal para retoques rápidos o ajustes de imágenes.

Una alternativa ligera que funciona directamente en el navegador y no requiere registro. Es ideal para retoques rápidos o ajustes de imágenes. Photopea: Gratuita, sin registro y compatible con archivos PSD, AI o Sketch. Su interfaz recuerda a Photoshop, por lo que resulta perfecta para quienes buscan más control sobre sus diseños.

¿Cuándo volverá a funcionar Canva?

Según el último informe disponible en la página status.canva.com de las 20:17 hora local (11:17 en horario peninsular español), el equipo técnico continúa “investigando el incidente con prioridad alta”. Aunque la empresa no ha ofrecido una estimación exacta, las caídas de este tipo suelen resolverse en menos de 12 horas, dependiendo del alcance del fallo.

Por ahora, la recomendación oficial es no intentar forzar el acceso repetidamente y evitar refrescar constantemente la sesión, ya que esto puede sobrecargar los servidores. Canva ha asegurado que los proyectos almacenados en la nube no se perderán y que todos los datos estarán disponibles una vez se restablezca el servicio.

La caída de Canva deja al descubierto hasta qué punto las herramientas en la nube son esenciales para el trabajo y la comunicación visual diaria. Para muchos profesionales, la imposibilidad de acceder durante unas horas implica paralizar proyectos, campañas o entregas.