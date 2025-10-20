Canva
Canva se ha caído: qué ha pasado y cuándo volverá a estar disponible el editor online
Canva no funciona. Cuando intentas acceder al editor online, aparece este mensaje
Canva no funciona. El editor de imágenes online no se encuentra operativo en estos momentos debido a un "error del servidor", según se indica en su propia web. De este modo, si estás intentando acceder al servicio digital, no podrás hasta que se solucione.
Efectivamente, Canva se ha caído. Concretamente, cuando intentas acceder a su web, esta muestra un mensaje en el que directamente te indica que ha habido un error. "Espera un momento antes de intentarlo de nuevo o vuelve a la página de inicio de Canva" se detalla al final del mensaje. Se desconoce cuándo se solventará la caída, pero la web Canva Status recoge todos los cambios en el funcionamiento del editor.
Canva no funciona
A esta hora hay muchos usuarios preguntándose si Canva se ha caído. La respuesta es que sí. Lo indica en webs especializadas en recoger caídas de webs importantes, como Downdetector. Sin embargo, directamente lo indica en la web de Canva con este mensaje.
Se desconoce cuándo volverá a funcionar correctamente. La web también ha señalado la caída desde su cuenta de X, en el que se ha enlazado a la web Canva Status, donde se actualiza el estado operativo del servicio.
Resulta imposible saber exactamente cuándo volverá Canva, pero las caídas de servidores no suelen durar más que unas horas, incluso minutos. Lleva así desde primera hora de la mañana, en torno a las 7 horas. Es por ello, que, posiblemente, vuelva a estar operativa antes de que finalice la mañana. En caso contrario, la interrupción probablemente no se extienda hasta más tarde de hoy, 20 de octubre.
