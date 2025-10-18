Sora, la IA de OpenAI, bloquea las generaciones de vídeos de Martin Luther King ante una oleada de contenido irrespetuoso

Sora es la IA para generar imágenes y vídeos de OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT. Con ella los usuarios han generado vídeos de Stephen Hawking luchando en guerras de robots, 2Pac disputándole el título de campeón de la WWE a Triple H o JFK anunciando helados de chocolate para todos los que le voten.

¿Quién defiende los derechos de imagen de celebridades o figuras históricas fallecidas? De momento, OpenAI ya ha tenido que detener las imágenes y vídeos de Martin Luther King por petición expresa de su familia.

El racismo contra Martin Luther King continúa en pleno siglo XXI

OpenAI ha publicado un comunicado en X donde afirma haber pausado las generaciones de contenido de Martin Luther King, el icónico activista afroamericano. Según indica, lo ha hecho por petición expresa de su patrimonio oficial (King, Inc.), gestionado por la heredera de King, su hija Bernice, quien ya había pedido la detención en una publicación de Instagram la pasada semana.

Comunicado de OpenAI @OpenAINewsroom

El motivo que alega la empresa de inteligencia artificial es la generación de contenido irrespetuoso del activista por los derechos civiles. Si buceamos por X, resulta fácil encontrar generaciones no solo irrespetuosas, sino también racistas de King. Entre ellas podemos encontrar vídeos del ministro bautista imitando sonidos de homínidos o haciendo referencias a tópicos contra los afroamericanos. Debido a ello, ahora resulta imposible generar contenido sobre MLK en Sora.

Generación de Martin Luther King, con una gorra pro-Trump, dando un discurso racista @KriptoHako99

Sin embargo, la familia de King no es la única que ha pedido a OpenAI bloquear las recreaciones de figuras históricas o celebridades cercanas, también lo hizo la hija del fallecido actor Robin Williams en un post de Instagram.

"Si bien existe un fuerte interés en la libertad de expresión para representar a figuras históricas, OpenAI cree que las figuras públicas y sus familias deberían, en última instancia, tener control sobre cómo se utiliza su imagen. Los responsables autorizados o los propietarios de patrimonios pueden solicitar que su imagen no se utilice en los cameos de Sora" afirma la multinacional dirigida por Sam Altman en su comunicado de X.

Cada día la inteligencia artificial avanza a un ritmo vertiginoso, por ello no está completamente regulada. De este modo, resulta complicado determinar dónde está la barrera a la hora de generar contenidos en los que aparezcan figuras históricas.