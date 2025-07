El Capitán Planeta va a volver a dejar la contaminación a cero esta vez en formato live action

Muchos, entre los que seguro estáis varios de vosotros, crecieron viendo cómo cinco adolescentes de distintas partes del mundo unían sus poderes para luchar contra la contaminación, el cambio climático y los desastres ecológicos, invocando con sus anillos al héroe más verde de todos: el Capitán Planeta.

Capitán Planeta y los planetarios, pues ese era su nombre completo, se convirtió en todo un símbolo de la conciencia medioambiental en el entretenimiento infantil. Ahora, más de tres décadas después de su debut, el personaje se prepara para regresar, esta vez en formato de imagen real.

Tiene razones para volver

No es la primera vez que se intenta llevar al Capitán Planeta al formato real. En 2016, Appian Way lideró el desarrollo de una película con Glen Powell (Top Gun: Maverick) implicado como guionista y potencial protagonista, pero el proyecto quedó estancado y los derechos volvieron a Warner Bros. Discovery.

La serie original fue concebida por el magnate Ted Turner y se emitió durante seis temporadas, de 1990 a1996, con producción a cargo de DIC Enterprises en sus tres primeras y de la más conocida por estos lares Hanna-Barbera en las siguientes.

Su premisa era sencilla pero efectiva: cinco jóvenes, cada uno con un anillo que representaba un elemento natural (tierra, fuego, viento, agua y corazón), unían sus fuerzas para invocar al Capitán Planeta, un superhéroe ecológico dispuesto a enfrentarse a los villanos más contaminantes del planeta.

El nuevo proyecto, como ha desvelado Deadline, será asimismo una serie y estará destinado a Netflix. Por el momento no tiene una fecha de estreno anunciada ni un reparto decidido, aunque sí sabemos quiénes serán sus responsables.

Confianza en el proyecto

De la producción se encargarán Greg Berlanti (Arrow, The Flash, You) a través de Berlanti Productions, Leonardo DiCaprio y Jennifer Davisson desde Appian Way, así como Warner Bros. Television. La escritora y productora Tara Hernandez (Mrs. Davis, The Big Bang Theory, El joven Sheldon) se hará cargo del guion de esta nueva adaptación.