¿Cuál es la calidad de tu fibra o datos móviles? La CNMC lanza esta app oficial para comprobar cómo de buena es tu conexión

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado una app para que cualquier persona compruebe la calidad de su conexión a Internet, tanto en Internet fijo (fibra, ADSL, satélite) como en datos móviles. Permite medir la velocidad de descarga, la de subida y la latencia, además indica si los valores son buenos para ver streaming, hacer videollamadas y jugar. Incluso posibilita comparar nuestros valores con los de otros usuarios.

Mediante dicha herramienta, el organismo regulador ofrece un servicio de medición oficial, neutral y eficiente, alejado de los intereses. Al poder comparar nuestros resultados con los de otras personas, podemos hacernos una idea de en qué punto estamos respecto a los consumidores de nuestra operadora y otras. Eso sí, como la aplicación es nueva, todavía no hay demasiada información.

Todo lo que puedes hacer en la app

La app se llama Test Velocidad y puede descargarse tanto para Android como para iPhone:

Test Velocidad no solo te permite saber cuál es el estado de conexión en el momento de la medición, también guarda un historial con tus anteriores mediciones y hasta dispone de un modo bucle, que te posibilita realizar hasta 10 mediciones consecutivas. Esto último te facilita hacerte una mejor idea de tu conexión o comprobar como cambia la cobertura en cada rincón de tu hogar.

Al realizar una medición no solo se te muestra la velocidad de descarga, subida y ping, también se indica cómo de buena es la experiencia para hacer videoconferencias, ver streaming o jugar con dicha conexión.

Ejemplo de medición en Test Velocidad Pablo Hernando

Además, dichas dos posibilidades se juntan con las otras disponibles en sus cuatro secciones:

Inicio : pulsa en "Iniciar" para comenzar la medición o activa "Modo bucle" para hasta 10 mediciones seguidas. Es lo que hemos hablado anteriormente.

: pulsa en "Iniciar" para comenzar la medición o activa "Modo bucle" para hasta 10 mediciones seguidas. Es lo que hemos hablado anteriormente. Historial : se almacenan tus mediciones. Puedes filtrarlas por tipo de red, pero también por dispositivo (como iPhone). Otra opción es Sincronización, que posibilita visualizar resultados de test en distintos dispositivos.

: se almacenan tus mediciones. Puedes filtrarlas por tipo de red, pero también por dispositivo (como iPhone). Otra opción es Sincronización, que posibilita visualizar resultados de test en distintos dispositivos. Operadores : se muestran estadísticas de los test realizados por los usuarios. Se pueden filtrar por fecha, operadora, percentil, código postal, etc.

: se muestran estadísticas de los test realizados por los usuarios. Se pueden filtrar por fecha, operadora, percentil, código postal, etc. Mapa: aparecen las mediciones realizadas por otros usuarios, que se ordenan por color (de peor a mejor: rojo, amarillo y verde) según su calidad. Además, puedes filtrarlas por tipo de red, operadora, etc. También resulta posible cambiar el tipo de mapa, a elegir entre estándar, satélite o híbrido, para cambiar su aspecto a voluntad.

En definitiva, se trata de una app útil que te ofrece información neutral sobre tu conexión a Internet, tanto fija (fibra, satélite, etc.) como por datos móviles. Todavía no la han descargado muchos usuarios, por lo que hay poca información disponible en ella, pero según se vaya descargando y usando, dispondremos de más información de otros usuarios para comparar con nuestra conexión.