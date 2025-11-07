Movistar recupera sus mayores descuentos para la fibra: todas sus tarifas ahora cuestan menos

Movistar ha rebajado sus tres tarifas de fibra. Tanto los 300 Mb como los 600 Mb e, incluso, 1 Gb, se quedan 5,10 euros más baratos que antes, lo que supone una importante rebaja. Eso sí, lo hace de forma temporal, únicamente durante un año.

Los precios nuevos de las tarifas de fibra son los que la operadora tenía hace pocos meses: 19,90 euros al mes en fibra de 300 Mb durante 12 meses; 24,90 euros al mes en fibra de 600 Mb durante 12 meses; y 29,90 euros al mes en fibra de 1 Gb durante 12 meses. Recientemente la operadora redujo los descuentos durante el primer año, dejándolos en 25 euros para 300 Mb, 30 euros para 600 Mb y 35 euros para 1 Gb, pero ahora han regresado los descuentos más potentes.

Así bajan los precios en Movistar

La fibra de 300 Mb cuesta 19,90 euros al mes durante los primeros 12 meses. Su precio final, y al que vuelve tras 12 meses, es de 34 euros al mes, así que, el descuento la rebaja un 40%. Anteriormente, el descuento la dejaba en 25 euros al mes.

La fibra de 600 Mb cuesta 24,90 euros al mes durante los primeros 12 meses. El precio final, que también regresa tras 12 meses, es 38 euros al mes; no obstante, con el descuento su precio se reduce un 30%. Antes el descuento la dejaba en 30 euros al mes

La fibra de 1 Gb se queda en 29,90 euros al mes durante los primeros 12 meses. El precio final, tras 12 meses, es de 48 euros al mes, así que, en este caso, el ahorro es del 35%. Previamente, el descuento la dejaba en 35 euros al mes.

Tarifas en la web de la operadora Movistar

Como puedes ver, no es que la operadora de Telefónica haya introducido mayores descuentos, es que ha recuperado su rebaja de precios a las que nos tenía acostumbrados. Todas las tarifas están disponibles en su web.

Por otro lado, todas las tarifas incluyen teléfono fijo con llamadas ilimitadas a otros fijos españoles y 50 minutos al mes para móviles nacionales. Además, ninguna tiene permanencia y todas cuentan con instalación gratuita. Los precios de fibra de Movistar son bastante competitivos, pero, las tarifas resultan especialmente competentes porque esto se une con no tener permanencia.