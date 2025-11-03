Vodafone estrena su Black Friday 2025 con rebajas de hasta el 60% y una nueva tarifa con todo lo necesario

Vodafone ha dado el pistoletazo de salida a su Black Friday 2025. La campaña promocional estará activa hasta el 30 de noviembre, por lo que desde hoy, 3, hasta dicho día, los clientes podrán aprovechar las novedades de la operadora, las cuales son desde rebajas de hasta el 60% en dispositivos hasta una nueva tarifa convergente.

La nueva tarifa combina fibra de 600 Mb, 2 líneas móviles 5G de 50 GB, Vodafone TV y una plataforma a elegir entre Netflix, HBO Max, Disney+ o Prime. Sin embargo, lo más importante de esta es que incluye el nuevo Samsung Galaxy S25 por solo 10 euros más al mes (durante 36 meses), entregando el antiguo dispositivo. La tarifa cuesta 44 euros al mes durante los tres primeros meses, tras ello vuelve a su precio original: 52 euros al mes.

Descuentos de hasta el 60%

La campaña de Black Friday de Vodafone estará activa desde el 3 de noviembre al 30 de ese mismo mes. Se ha titulado 'Estrena lo último en tecnología', porque ofrecerá descuentos de hasta el 60% en dispositivos de última generación, que pueden encontrarse tanto en la web de la operadora como en su app, Mi Vodafone (disponible tanto para Android como para iPhone).

Entre los dispositivos con descuento destacan:

PlayStation 5 Digital (valorada en 500 euros): 7 euros al mes durante 36 meses (precio total de 252 euros)

(valorada en 500 euros): 7 euros al mes durante 36 meses (precio total de 252 euros) Samsung Galaxy A56 5G (valorado en 530 euros): 6 euros al mes durante 46 meses (precio total de 216 euros)

(valorado en 530 euros): 6 euros al mes durante 46 meses (precio total de 216 euros) Xiaomi Electric Scooter Elite (valorado en 350 euros). 5 euros al mes durante 36 meses (precio total de 180 euros)

(valorado en 350 euros). 5 euros al mes durante 36 meses (precio total de 180 euros) Xiaomi TV A 2025 43" (valorada en 279 euros): 3 euros al mes durante 36 meses (precio total de 108 euros)

(valorada en 279 euros): 3 euros al mes durante 36 meses (precio total de 108 euros) vivo Y29s 5G (valorado en 199 euros): 1 euro al mes durante 36 meses (precio total de 36 euros)

(valorado en 199 euros): 1 euro al mes durante 36 meses (precio total de 36 euros) OPPO Reno 13F (valorado en 379 euros): 5 euros al mes durante 36 meses (precio total de 180 euros)

(valorado en 379 euros): 5 euros al mes durante 36 meses (precio total de 180 euros) PlayStation 5 + EA Sports FC 26 (valorado en 549 euros): 10 euros al mes durante 36 meses (precio total de 360 euros)

(valorado en 549 euros): 10 euros al mes durante 36 meses (precio total de 360 euros) Xiaomi Redmi Pad 2 (valorada en 189 euros): 1 euro al mes durante 36 meses (precio total de 36 euros)

A su vez, la operadora oferta dispositivos desde 0 euros, como Motorola moto g35 5G, Samsung Galaxy Buds 3 o Xiaomi Smart Air Fryer 6 de 5L. Eso sí, quedando sujeto a permanencia.

La nueva tarifa de Vodafone por Black Friday

Por otro lado, tenemos la nueva tarifa convergente de Vodafone, la cual incluye las siguientes prestaciones y condiciones:

Precio promocional de 44 euros al mes durante 3 meses (luego se queda en 52 euros al mes)

(luego se queda en 52 euros al mes) Fibra óptica simétrica de 600 Mb

Instalación y router WiFi 6 sin coste

Fijo con llamadas ilimitadas a fijos y móviles

2 líneas móviles 5G con 50 GB . También incluyen llamadas y SMS ilimitados, junto a 19 GB de roaming para la Unión Europea (+EEE), Reino Unido y Suiza.

. También incluyen llamadas y SMS ilimitados, junto a 19 GB de roaming para la Unión Europea (+EEE), Reino Unido y Suiza. Una plataforma de streaming a elegir entre Netflix, HBO Max, Disney+ o Prime

Vodafone TV con más de 100 canales

Permanencia de 12 meses

Posibilidad de conseguir un dispositivo rebajado, como el Samsung Galaxy S25 Ultra

La promoción puede contratarse llamando al 91 131 60 87 .

En cuanto a la fibra, esta tiene la particularidad de que puedes contratarla a 600 Mb o a 1 Gb. Si optas por esta segunda velocidad, el precio seguirá siendo de 44 euros al mes durante los primeros 3 meses, pero luego será de 62 y no 52 euros al mes.