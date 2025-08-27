¿Cuándo saldrá el iPhone 17 en España? Esta podría ser la fecha de lanzamiento

Los iPhone 17 están a la vuelta de la esquina y, tras la confirmación de su evento de presentación, ya podemos intuir cuál podría ser su fecha oficial de lanzamiento. La compañía de la manzana mordida suele seguir plazos muy marcados, lo que permite anticipar sus movimientos, en este caso, con los próximos iPhone.

El próximo evento especial de Apple tendrá lugar el martes 9 de septiembre. En él, la compañía anunciará la fecha de inicio de las reservas de los dispositivos, así como su lanzamiento oficial. También es posible que ofrezca una fecha aproximada para la llegada de la versión final de iOS 26, cuyo desarrollo podría haber concluido.

¿Cuándo saldrá el nuevo iPhone 17?

Teniendo en cuenta que el evento será el próximo martes, 9 de septiembre, podemos intuir que las reservas de los dispositivos se abrirían el viernes de la misma semana, es decir, el 12 de septiembre. Ese día se podrán comprar por adelantado tanto los iPhone 17 como los nuevos Apple Watch Series 11 y Ultra 3.

Si esos plazos se cumplen, la semana siguiente, concretamente el 19 de septiembre, sería la fecha del lanzamiento oficial de todas las novedades que Apple presente en su próximo evento especial. Hay que tener en cuenta que, por el momento, no hay nada confirmado, aunque es muy probable que los plazos sean así.

Lo último que hemos sabido sobre el próximo evento de Apple es que podrían presentarse también los AirPods Pro 3, ya que en Amazon ya aparece alguna funda disponible para estos auriculares que no es compatible con los AirPods Pro de segunda generación. Siempre ha habido rumores sobre su presentación, pero hasta ahora solo eran una posibilidad.

Por tanto, además de la serie iPhone 17, Apple presentaría los Apple Watch Series 11, los Apple Watch Ultra 3 y los AirPods Pro 3. Asimismo, podríamos conocer la fecha de lanzamiento de iOS 26, ya que la compañía suele anunciar en estos eventos cuándo llegan las nuevas versiones de sus sistemas operativos.

¿Cuánto costará el iPhone 17 en España?

¿Cuánto costarán los nuevos iPhone 17? Esta es la pregunta que más interés genera tras conocer cuándo se podrían lanzar. Aunque este dato no se resolverá hasta el próximo 9 de septiembre, al finalizar el evento, podemos hacernos una idea basándonos en rumores y en los precios de generaciones anteriores. Este año hay mucha incertidumbre y las filtraciones sugieren que todos los modelos subirían 50 dólares, salvo el modelo estándar.

En cualquier caso, gracias a las predicciones de The Wall Street Journal podemos anticipar cuáles serían dichos precios en dólares. Es importante destacar que esta estimación se realizó antes de conocer los aranceles y, tal y como se han ido desarrollando los acontecimientos, no podemos saber con exactitud cuáles terminarán siendo. Los precios serían los siguientes:

iPhone 17 : desde 799 dólares.

iPhone 17 Air : desde 999 dólares.

iPhone 17 Pro : desde 1.099 dólares.

iPhone 17 Pro Max: desde 1.199 dólares.

Obviamente, el precio en euros variaría bastante, ya que, además del cambio de divisa, habría que añadir impuestos y otros costes que Apple acostumbra a incluir como margen adicional.