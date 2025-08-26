El desarrollo de la primera versión de iOS 26 probablemente ha finalizado

Apple lanzó ayer la octava beta de iOS 26 para desarrolladores, así como la quinta para testers públicos, y estos lanzamientos son grandes noticias. Si todo sigue su curso, podríamos estar ante la última versión beta antes de la RC, que es la última beta previa a la versión oficial.

Por tanto, no veríamos más betas hasta la RC, que se lanzaría el mismo día en que Apple presentaría los iPhone 17 y los nuevos Apple Watch, todo apunta a que el próximo 9 de septiembre, aunque aún falta confirmación. Esto también significa que el desarrollo de la primera versión de iOS 26 ha terminado.

No habrá más betas si Apple sigue la misma estrategia

Estas últimas betas no suelen incluir novedades. De hecho, la beta 7 y la beta 8 son idénticas. Lo mismo ocurre con la beta pública lanzada recientemente, basada en las últimas versiones para desarrolladores. ¿Apple lanzaría una novena beta? Probablemente no. Hay razones para pensarlo: la próxima semana es el Labour Day en Estados Unidos, una fecha en la que no suele haber lanzamientos, y además, esta beta funciona francamente bien.

También hay que tener en cuenta que, en los últimos años, las versiones de iOS han tenido ocho betas, sin contar la RC. Para encontrar más betas hay que remontarse a iOS 12, que se lanzó en septiembre de 2018 con un total de 12 betas antes de la Golden Master, como se llamaba entonces a la última versión. Esta ha sido la historia de las betas de iOS:

iOS 26: posiblemente 8 betas

iOS 18: 8 betas

iOS 17: 8 betas

iOS 16: 8 betas

iOS 15: 8 betas

iOS 14: 8 betas

iOS 13: 8 betas

iOS 12: 12 betas

iOS 11: 10 betas

iOS 10: 8 betas

iOS 9: 5 betas

iOS 8: 5 betas

iOS 7: 6 betas

iOS 6: 4 betas

iOS 5: 7 betas

iOS 4: 4 betas

iPhone OS 3: 5 betas

iPhone OS 2: 7 betas

iPhone OS 1: 0 betas

Ahora, lo único que queda es esperar al día de la presentación de la serie iPhone 17 para conocer la versión RC de iOS 26, así como la confirmación oficial por parte de Apple de la fecha de lanzamiento definitivo, que podría llegar una semana después.