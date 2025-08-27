Amazon ya vende fundas para los AirPods Pro 3 en España: ¿los veremos junto a los iPhone 17?

Apple confirmó ayer que celebrará un nuevo evento especial el próximo 9 de septiembre en el que, presumiblemente, presentará la serie iPhone 17 y los nuevos Apple Watch Series 11 y Apple Watch Ultra 3. Sin embargo, también podría dar a conocer los AirPods Pro 3, ya que en Amazon ya hay fundas disponibles.

Todo parecía indicar que íbamos a ver una nueva generación de los AirPods Pro junto a los iPhone 17, pero esa posibilidad se fue diluyendo con el paso de las semanas. Por esta razón, resulta curioso comprobar cómo algunas marcas ya han puesto a la venta fundas para los AirPods Pro 3, que aún no existen de forma oficial.

Una actualización menor, pero necesaria

Aunque los AirPods Pro 3 no serán una gran revolución, sí llegarían con varias novedades interesantes, como un nuevo diseño, un chip renovado, mejoras en el apartado de sonido y funciones de salud, entre ellas la capacidad de medir la frecuencia cardíaca, algo que Apple ya ha incorporado en los últimos Beats que lanzó al mercado.

Además, recientemente se han filtrado nuevos detalles. En una publicación en X, un usuario sin historial previo aseguró que los AirPods Pro 3 tendrían un estuche más pequeño, similar al de los AirPods 4, pero sin el botón de emparejamiento, lo que sugiere la incorporación de controles táctiles. Esta información fue respaldada por Majin Bu, quien también filtró las nuevas fundas Liquid Silicone.

Funda para los AirPods Pro 3 Difoosion

La funda que he encontrado en Amazonno es compatible con los AirPods Pro 2, lo que podría indicar que los AirPods Pro 3 estrenarán un estuche rediseñado, parecido al de los AirPods 4. Además, este accesorio reforzaría la idea de que llegarán el próximo mes, ya que en la tienda online también aparecen fundas para los iPhone 17.

En cualquier caso, será el próximo 9 de septiembre cuando salgamos de dudas. Apple tiene preparado un evento cargado de novedades, y aunque los grandes protagonistas serán los iPhone 17 y los nuevos Apple Watch, los AirPods Pro 3 podrían convertirse en la sorpresa inesperada de la presentación.