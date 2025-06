Doble sopresa en Movistar: mejora gratis sus tarifas y presenta una nueva forma de resolver problemas

'Movistar para ti' es la nueva forma de resolver problemas de Movistar. Se trata de una nueva iniciativa que implantará una atención al cliente más personalizada y ágil, con mejoras como que solo te atienda un agente o la actualización de información constante.

Por otro lado, la compañía también ha anunciado mejoras en las tarifas miMovistar, que son las que combinan fibra y móvil y permiten contratar la versión de Movistar Plus+ que incluye fútbol y otras plataformas de streaming. Entre ellas, destaca la llegada de datos ilimitados para distintas líneas hasta ahora limitadas, la duplicación de la velocidad en la cobertura móvil o el aumento en la velocidad de fibra.

Exactamente, ¿qué supone Movistar para ti?

Desde ahora, cada persona que llame a Movistar cuando tenga un problema contará con un único interlocutor que se encargará de todo el proceso hasta que se resuelva su consulta. No habrá que repetir lo mismo a varios agentes.

Además, no se dejará al cliente en espera sin explicaciones: quien atienda la llamada irá contando en todo momento lo que está haciendo, y si es necesario enviar a alguien al domicilio, se fijará la cita en esa misma llamada. Por otro lado, las personas mayores tendrán prioridad cuando llamen al 1004, algo pensado para que pasen sin conexión el mayor tiempo posible.

A nivel de problemas con la facturación, Movistar se compromete a avisar al cliente si detecta consumos inusuales, para que pueda bloquear la factura antes de que llegue. Además, ningún agente ofrecerá nuevos productos hasta de que la gestión haya sido resuelta.

Así mejoran gratis sus tarifas de fibra y móvil

No obstante, Movistar no solo ha presentado su nueva forma de resolver problemas con 'Movistar para ti', también ha revelado mejoras en sus tarifas miMovistar, que son aquellas que combinan fibra y móvil y posibilitan contratar Movistar Plus+ con fútbol. Eso sí, las mejoras varían respecto al plan contratado, aunque en todas la velocidad móvil se duplica: pasa de 1 Gb a 2 Gb.

miMovistar Ilimitado x2 y x4

Para miMovistar Ilimitado x2 (fibra de 1 Gb y dos líneas móviles 5G+ con datos ilimitados) y x4 (fibra de 1 Gb y cuatro líneas móviles 5G+ con datos ilimitados):

MultiSIM

Fibra on/off en segunda residencia. Esta fibra solo se paga cuando se enciende, por lo que puede tenerse apagada sin coste.

Llamadas ilimitadas desde el fijo

miMovistar Ilimitado

Para miMovistar Ilimitado (fibra de 1 Gb y dos líneas móviles 5G+, una con datos ilimitados y otra con 50 GB):

La línea móvil pasará de 50 GB a GB ilimitados

miMovistar Max

Para miMovistar Max (fibra de 600 Mb y dos líneas móviles 5G+, una con 100 GB y otra con 5 GB):

La fibra pasa de 600 Mb a 1 Gb

La línea de 100 GB pasa a tener GB ilimitados

miMovistar Base

Para miMovistar Base (fibra de 600 Mb con dos líneas móviles 5G+, una con 30 GB y otra con 5 GB):

La línea de 30 GB pasa a tener 60 GB

Las mejoras se irán comunicando a los clientes desde el próximo miércoles mediante carta y correos personalizados. Estas novedades llegarán de forma automática e independiente, así que los clientes no deberán preocuparse por activarlas.