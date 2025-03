Elon Musk, fundador de SpaceX, con inquietud y preocupación por la IA: "No podemos crear algo que no podamos apagar"

La inteligencia artificial se está haciendo un hueco cada vez más grande en nuestro día a día y buena muestra de ello la tenemos en el hincapié que están haciendo las marcas por dotar a sus productos de este tipo de tecnología. Algo que pueda resolver desde lo más sencillo como poner una canción que nos gusta y configurar la alarma que nos despierte por la mañana hasta ámbitos más complejos como la computación cuántica.

Siendo inagotables los ámbitos a los que se puede destinar el uso de esta tecnología y, por tanto, su desarrollo, cada vez se busca un mayor grado de autonomía en ella. Pero no todos los expertos en la materia están de acuerdo en que ésta deba llegar a sobrepasar ciertos límites, aunque lo que tampoco existan ahora sean esos límites marcados por los órganos reguladores más allá de la ciencia. Hemos visto ejemplos de expertos en inteligencia artificial abogando por un control sobre ella para evitar sustos en el futuro.

Elon Musk a favor de controlar el desarrollo de la IA

En esa corriente de opinión se posicionó hace años Elon Musk, que en 2018 concedió una entrevista en el podcastThe Joe Rogan Experience en la que se mostró partidario de establecer un control sobre la inteligencia artificial que le diera a los seres humanos la capacidad última de decidir sobre ella, por los peligros que puede comportar una consciencia excesiva de la IA: “Es un arma de doble filo. La capacidad es enorme, pero también tenemos que tener cuidado sobre cómo se desarrolla la tecnología y controlarla. No queremos crear algo que no podamos apagar”, manifestó por aquel entonces.

No deja de ser llamativo ver cómo alguien que se ha involucrado de forma tan significativa en campos de evolución y desarrollo como Musk, CEO de Tesla y SpaceX, fue capaz de reconocer amenazas en el desarrollo de la inteligencia artificial. A buen seguro que la empresa de transporte espacial de la mano derecha de Donald Trump empleó cálculos realizados con inteligencia artificial para la misión de regreso de los astronautas atrapados en la Estación Espacial Internacional

Enumerar los departamentos de sus empresas que hacen uso de la inteligencia artificial para funcionamiento o cálculos no tendría fin y por ello se confesaba fascinado en la entrevista con Joe Rogan de las posibilidades y facilidades a las que sus áreas de desarrollo tienen acceso gracias la IA: “Absolutamente. La IA tiene el potencial de analizar datos astronómicos en una escala que los humanos simplemente no podemos encontrar. Imagina una IA que pueda simular el universo al completo y probar diferentes teorías a increíbles velocidades de resolución”, reconocía.