El entrenamiento a lo 'Karate Kid' de Marcelo y Rafa Márquez de cara a la nueva película

Dar cera, pulir cera, o mejor amasar y practicar en un restaurante al igual que muy pronto hará el que será el nuevo Karate Kid. La saga regresa a los cines este año y lo hace con Karate Kid: Legends, una nueva entrega que unirá generaciones con Jackie Chany Ralph Macchio al frente.

Pero antes de que eso ocurra, Sony ha querido calentar motores con una divertida pieza promocional protagonizada por dos leyendas del deporte: Marcelo y Rafa Márquez, dos otrora rivales y ahora maestros (en sus respectivos ámbitos) que siguen entrenando, aunque de manera diferente.

Amasa, respira hondo y regatea

El vídeo, publicado en el canal oficial de Sony Pictures España, propone un curioso entrenamiento cruzado entre fútbol y artes marciales, que remite de forma directa a las lecciones tradicionales de Mr. Miyagi: disciplina, humildad y práctica. En él, Marcelo, el carismático exjugador del Real Madrid, y Rafa Márquez, que llegó a ser uno de los capitanes del FC Barcelona, se enfrentan a un reto inspirado en la filosofía de Karate Kid.

Ambos deportistas cambian el verde del césped por un restaurante italiano en el que deben llevar a cabo tareas que, aunque a simple vista parecen cotidianas, en realidad están pensadas para entrenar cuerpo y mente, o eso le decía el señor Miyagi a Daniel-san, y te lo tenías que creer. Dar forma a la masa (a base de golpes), pasar el azucarero con la técnica del puñetazo en una pulgada (muy de kung fu), lo mismo para el aceite de oliva y sobre todo moverse como si uno estuviera casi bailando, ya sea con balón y sin él, se convierten en ejercicios que recuerdan inevitablemente al mítico "dar cera, pulir cera" que el Sr. Miyagi enseñó a Daniel LaRusso.

El spot forma parte de la campaña de promoción de Karate Kid: Legends, que se estrenará en cines españoles el 8 de agosto de 2025. En ella, Jackie Chan y Ralph Macchio retomarán sus papeles como maestros, uniendo por primera vez los universos de sus respectivas películas. La dirección corre a cargo de Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World), y el guion es de Rob Lieber.

Dos estilos, un único objetivo

Tras una tragedia familiar, Li Fong (Ben Wang), un prodigio del kung fu, deja Pekín y se muda a Nueva York con su madre. Aunque evita pelear, los problemas lo persiguen. Cuando un amigo necesita ayuda, compite en un torneo de kárate. Con la guía del Sr. Han (Jackie Chan) y Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Li fusiona estilos para enfrentarse al desafío definitivo de artes marciales.