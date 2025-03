Santiago Segura da las gracias a esta serie de Netflix por existir: "Eran como de la familia"

Si el lunes conocíamos que Pérez Reverte daba su aprobación a la adaptación en formato serie de una de las novelas más importantes de la literatura italiana, hoy Santiago Segura le ha dado su beneplácito a este producto de Netflix, que recuperaba todo un clásico del séptimo arte como era 'Karate Kid'. Hablamos de 'Cobra Kai', cuyas seis temporadas han encandilado al cineasta y productor de cine español, quien ha agradecido a la serie por existir en redes sociales.

El Santiago Segura más sincero

"Seguro que hay gente que piensa que es una serie horrible, pero ahora que me la he acabado puedo decir que estoy agradecido por los grandes momentos de disfrute que me ha dado! Daniel LaRusso y Johnny Lawrence eran como de la familia y ha sido muy divertido reencontrarlos", escribía Santiago Segura en X, confirmando que 'Cobra Kai' en un rotundo sí para él.

¿De qué va 'Cobra Kai'?

'Cobra Kai' es una serie que continúa la historia de la icónica saga 'Karate Kid', retomando la rivalidad entre Johnny Lawrence y Daniel LaRusso décadas después de su legendario enfrentamiento en el torneo de 1984. La trama sigue a Johnny, quien, tras años de fracasos y una vida desordenada, decide reabrir el dojo Cobra Kai para enseñar karate a una nueva generación. Sin embargo, su filosofía de combate despiadado entra en conflicto con los valores de Daniel, ahora un exitoso empresario que busca mantener viva la enseñanza del Sr. Miyagi. A medida que cada uno forma y guía a sus propios alumnos, su enemistad renace, afectando a sus familias y amigos.

A lo largo de sus temporadas, la serie explora temas como la redención, el legado y las segundas oportunidades, mientras las lealtades de los personajes cambian constantemente. Nuevos y viejos rostros se suman a la historia, generando tensiones entre los jóvenes aprendices de karate, quienes terminan atrapados en una batalla más grande que ellos mismos. Con espectaculares peleas, humor nostálgico y momentos de gran emotividad, 'Cobra Kai' logra equilibrar la acción con el desarrollo de sus personajes. Su éxito radica en cómo transforma una clásica historia de héroes y villanos en un relato donde cada personaje tiene su propia perspectiva y evolución.