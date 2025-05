Entrevista a Arthur Lam, director de OxygenOS y Estrategia de IA en OnePlus: "La IA estará mucho más integrada con Oxygen OS"

Hace unos días pudimos asistir a un evento en Londres en el que conocimos todas las nuevas funciones de Inteligencia Artificial (IA) que van a llegar a los dispositivos de OnePlus gracias a "OnePlus AI", la nueva IA personalizada de la compañía china.

De entre todas las novedades presentadas debemos destacar "Plus Key", un nuevo botón físico personalizable que te permitirá realizar múltiples acciones y que se integrará con AI Plus Mind, una nueva función de IA gracias a la cual vas a poder guardar, catalogar y recuperar posteriormente toda la información que te aparezca en la pantalla del smartphone

Asimismo, con motivo de dicho evento, tuvimos la oportunidad de charlar un rato con Arthur Lam, director de OxygenOS y Estrategia de IA en OnePlus, acerca de todas las mejoras que se incluyen dentro de OnePlus AI, de las funciones que llegarán próximamente a otros dispositivos como tablets o smartwatches y del nuevo sistema híbrido de seguridad y privacidad que debuta con esta nueva IA de la firma. Esto es todo lo que nos contó:

Entrevista completa a Arthur Lam

¿Qué diferencia a la IA de OnePlus de las soluciones de IA que ofrecen otros fabricantes en el mercado actual? ¿Qué hace diferente a la IA de OnePlus respecto, por ejemplo, a la IA de Samsung?

Sí, bueno, no puedo hablar sobre los productos o estrategias de otras marcas. Creo que por eso es fundamental que hablemos de la IA de OnePlus, no solo desde el nivel de funciones individuales, sino también en la forma en que diseñamos los productos de IA según las oportunidades que tenemos. Así que, aunque muchas funciones, por ejemplo las relacionadas con fotos u otras de productividad, pueden tener similitudes con otros dispositivos de otras marcas, creo que la forma en que abordamos la IA es diferente. Y la manera en que ofrecemos estas soluciones de IA personalizadas, como la integración de hardware y software con la tecla Plus (Plus Key) y Plus mind, que no solo capturan el contenido en pantalla y recuerdos fragmentados, sino que también sugieren de forma proactiva crear citas en el calendario, analizar tu contenido y permitirte conectarte con el motor de búsqueda del sistema y buscarlo. Estas son experiencias conectadas que creemos que realmente nos diferencian.

¿En qué otras áreas de Oxygen OS se está aplicando la IA para mejorar la experiencia del usuario?¿En qué partes de Oxygen OS se está integrando la IA, no solo en funcionalidades específicas?

Creo que no se trata solo de funciones específicas de IA, sino también de cómo la IA está mejorando la experiencia en Oxygen OS. Así que, en general, creo que por eso es importante para nosotros compartir con ustedes la progresión o evolución de la IA, ¿verdad? E incluso mirar hacia el futuro, donde todo estará potenciado por IA, incluidos los sistemas operativos. Así que será una progresión, una evolución por etapas. Primero, vamos a tener muchas funciones, funciones de IA multimodal que entienden tus fotos, tus documentos, tu voz, todo, ¿verdad? Luego, ahora estamos en una etapa en la que la IA será mucho más personal para ti. Y en el futuro, la IA no solo podrá registrar lo que tienes, sino también realizar tareas de manera proactiva por ti. Eso requiere repensar profundamente no solo la experiencia del usuario, los sistemas operativos, sino también cómo está configurada la tecnología y también el negocio con relación a nuestros socios. Así que, para responder a tus preguntas, la IA estará mucho más integrada con Oxygen OS. Y por eso no queremos solo compartir funciones individuales, aunque tenemos muchas funciones nuevas y emocionantes, queremos compartir contigo las progresiones, las estrategias, la visión y misión, el tipo de experiencia que queremos habilitar para que entiendas la historia detrás de esto.

Teniendo en cuenta que la IA de OnePlus funciona tanto en el dispositivo como en la nube, ¿podrías explicar con más detalle cómo se protegerán los datos de los usuarios almacenados en la nube?

Sí. Como la tecla Plus y Plus Mind capturan muchos de los datos personales que tienes, es importante para nosotros asegurarnos de tener una solución de producto con protección de privacidad. Pero, como mencioné, una protección de privacidad sólida no debe ir en detrimento del rendimiento. Por eso, el rendimiento y la protección de privacidad deben ser ambos alcanzables mediante soluciones de producto. Y en el caso de Plus Mind, cuando capturas la información, el contenido se procesa en la nube. Y ese proceso, la conexión entre tu nube y el dispositivo, estará protegida por una nube de computación privada en este entorno de ejecución seguro, un entorno de ejecución confiable. Ese entorno no es accesible por OnePlus. Y una vez que el proceso termina, los datos no se almacenarán en la nube. Solo se almacenarán en tu dispositivo. Así que esperamos que estas soluciones holísticas, basadas en la nube y en el dispositivo, te proporcionen el rendimiento que necesitas y, al mismo tiempo, tranquilidad y protección de la privacidad.

Más allá de los smartphones, ¿cómo se está aplicando la IA de OnePlus a otros dispositivos como el OnePlus Watch o la serie OnePlus Pad?

Sí, creo que ahora mismo la IA de OnePlus es una estrategia holística para OnePlus. Así que incluye las cosas emocionantes de Plus Mind, pero también muchas de las grandes funciones que permiten que la IA te ayude a trabajar de forma más inteligente, jugar más, todas estas funciones, ¿verdad? Y muchas de estas funciones deberían estar en tu teléfono, pero también en tu tablet y en otros dispositivos que tendrán esas funciones. Aunque no todas las funciones estarán en todos los dispositivos al mismo tiempo, obviamente, ni en todas las regiones, nuestro equipo te proporcionará esos detalles específicos. Pero la IA de OnePlus debería estar en el teléfono y en múltiples dispositivos.

¿Hay planes para integrar OnePlus AI también en los OnePlus Buds?

En el futuro, realmente… Sería genial si eso estuviera en los auriculares. Pero no creo que anunciemos nada hoy. Queremos hacerlo. Así que no quiero equivocarme sobre todas las funciones de producto en los diferentes dispositivos y regiones. Pero sí tenemos funciones de IA en muchos de nuestros dispositivos, incluyendo la tablet, el reloj y también los Buds.

Mirando hacia el futuro, ¿qué aplicación de IA dentro del ecosistema OnePlus te emociona más personalmente? Algo que aún no hayamos visto

Me emociona mucho la futura evolución de Plus Mind. Por eso creo que es importante que sepas sobre nuestras ambiciones para Plus Mind, porque no es solo un montón de recuerdos fragmentados resumidos por IA, eso es la etapa actual. En última instancia, queremos que sea tu asistente personal. Que te conozca y ejecute tareas por ti. Y eso es algo que realmente me emociona. Bien. Sí. Será muy potente. Una vez que empieces a experimentarlo y a que haga tareas por ti, creo que será algo revolucionario.