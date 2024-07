El móvil OnePlus Nord 4 5G garantiza seis años de actualizaciones y uso

OnePlus ha presentado su nuevo teléfono móvil Nord 4 5G, un modelo de gama media con un gran diseño e interesantes novedades con las que la compañía pretende ampliar su cuota de mercado en la gama de móviles en la que actualmente se producen el mayor número de ventas, y cuyos precios se encuentran por debajo de los 500 €.

El nuevo móvil, perteneciente a la económica familia Nord, destaca por diversos aspectos, aunque en esta ocasión, los puntos fuertes más allá de su diseño y prestaciones, serían las numerosas actualizaciones que garantiza OnePlus, que alcanzan los seis años, además del ecosistema de productos que llegan junto al nuevo teléfono móvil.

OnePlus Nord 4 5G: el único móvil 5G con cuerpo metálico unibody

Con un peso de 200 gramos y grosor de tan solo 7,99 mm, el nuevo miembro de la familia OnePlus Nord ha sido construido a partir de una única pieza de aluminio fresada que le otorga un factor diferenciador frente al resto de teléfonos móviles del mercado.

Avances como el hecho de integrar antenas 5G un 50% más compactas y más pequeñas que antes, así como una placa base rediseñada, son algunos de los avances que han permitido evolucionar su diseño para utilizar estos acabados en la parte trasera del móvil, un lugar donde imperan los móviles con materiales de plástico o cristal.

En su interior se encuentra el chip Snapdragon 7 Plus Gen 3 con el que OnePlus afirma que es posible abordar cualquier tarea, incluso hacer correr juegos exigentes, fruto de usar una CPU un 65% más rápida, y una GPU un 130% más veloz que el modelo de generación anterior.

La optimización viene acompañada por las herramientas de IA que no solo dotan de mayor rendimiento al chipset, sino que también refuerzan las capacidades de los sensores fotográficos de sus cámaras. Así, con AI Eraser es posible eliminar elementos no deseados de las fotos, mientras que con AI Best Face o AI Clear se pueden combinar imágenes o añadir elementos divertidos.

Otras novedades destacadas son su excepcional pantalla AMOLED de 6,74 pulgadas con 120 Hz de frecuencia de refresco, la batería de gran capacidad de 5.500 mAh, su carga rápida de 100 W para tenerlo listo en menos de media hora, así como un conjunto de cámaras con sensores Sony de 50 MP la principal, 8 MP el gran angular, y 16 MP la frontal para selfies.

"El OnePlus Nord 4 llega con Oxygen OS 14.1 y recibirá cuatro actualizaciones de sistema operativo, y seis de seguridad"

El OnePlus Nord 4 llega con Oxygen OS 14.1 sobre Android 14 y recibirácuatro actualizaciones de sistema operativo, así como seis años de actualizaciones de seguridad, lo que viene a ser el paquete de soporte más amplio de la marca. OnePlus también garantiza 4 años de uso de la batería en buen estado con rapidez y fluidez como si se tratase del primer día. Se comercializa con tres acabados diferentes: Obsidian Midnight, Oasis Green y Mercurial Silver.

Precio del OnePlus Nord 4 (12 GB + 256 GB): 499

Precio del OnePlus Nord 4 (12 GB + 512 GB): 599 €

OnePlus Nord Buds 3 Pro: auriculares con cancelación híbrida

Dentro de la familia de productos Nord, los nuevos auriculares Buds 3 Pro ofrecen tecnología con cancelación activa de ruido híbrida a un precio económico. La marca, aprovechando los algoritmos internos de la tecnología BassWave 2.0, ajusta las frecuencias de los graves para crear unos bajos profundos y amplios, manteniendo la claridad del sonido fiel a la realidad.

Destacan por su clasificación de resistencia al agua y al polvo IP55, y admiten la conexión dual para emparejarlos fácilmente con diferentes dispositivos y usarlos sin interrupción. Cada auricular pesa tan solo 4,4 gramos y los diferentes tamaños de sus almohadillas hacen que se ajusten bien a cualquier oído.

La autonomía es de 11 horas, mientras que haciendo uso del estuche de carga es posible alcanzar las 44 horas de tiempo de escucha antes de tenerlos que recargarlos. Se encuentran disponibles con acabados en Starry Black y Soft Jade, a juego con los móviles Nord 4 5G, y su precio asciende a los 79 €.

OnePlus Watch 2R: rendimiento asequible

Si el smartwatch OnePlus Watch 2 es el compañero perfecto de la gama de móviles más premium, OnePlus ha optado por acompañar el lanzamiento del nuevo Nord 4 5G de un reloj inteligente a la altura de sus prestaciones, pero a un precio inferior. Así, el nuevo Watch 2R basado en sistema operativo Wear OS 4, es un reloj con batería de 500 mAh que promete autonomías medias de 100 horas de uso (48 horas con uso intensivo de funciones).

De serie, viene con las aplicaciones favoritas de Google, como Assistant, Maps, Wallet y Calendar. Utilizando la aplicación móvil OHealth, es posible personalizar las esferas y los entrenamientos con más de 100 modos diferentes de deporte contemplados. La compañía ha destacado durante su presentación el hecho de que el OnePlus Watch 2R incorpore GPS de doble frecuencia para garantizar una mayor precisión en el seguimiento de la ubicación, recibiendo la señal GPS L5 y L1.

Llega al mercado con dos colores diferentes: Forest Green y Gunmetal Gray. Está fabricado en aluminio, lo que le hace ser un 25% más ligero que el OnePlus Watch 2, y se presenta en un único tamaño de esfera de 47 mm, con certificación IP68 y soporte de inmersiones de 5 ATM. El precio del nuevo OnePlus Watch 2R es de 279 €.

OnePlus Pad 2: la tablet buque insignia

Pensando en los usuarios que no solo quieren una tableta para el entretenimiento, sino que, además, desean poder usarla para entornos de productividad, OnePlus ha presentado su tablet Pad 2, la más avanzada hasta el momento. La compañía se ha propuesto ofrecer un dispositivo de altas especificaciones y rendimiento, con una excepcional pantalla de visualización AMOLED de 12,1 pulgadas, resolución 3K, y un brillo máximo de 900 nits para su uso en exteriores.

Destaca también por sus seis altavoces situados de manera estratégica en sus laterales, para garantizar un sonido inmersivo, así como la batería de 9.510 mAh con modalidad de carga rápida para obtener una carga completa en apenas 1 hora y 20 minutos.

Como accesorios, le acompañan el lápiz digital Stylo 2 con más de 16.000 niveles de presión diferentes, y la funda con teclado OnePlus Smart Keyboard con fijación magnética para garantizar flexibilidad de uso a la hora de manejarla como un portátil.

A nivel de software y manejabilidad, la Pad 2 llega con la interesante función Open Canvas, la cual soporta hasta tres aplicaciones abiertas en modo de pantalla dividida para garantizar mayor productividad, así como el hecho de trabajar con pantallas externas adicionales. Estos son sus precios, así como el de los accesorios: